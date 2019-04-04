4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Куропатах проходят плановые работы по благоустройству, монтируются ограждения, удаляются незаконно установленные сооружения, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.

Александр Миронович пояснил, что в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, сейчас проходит второй этап благоустройства. "Одновременно удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов", - отметил он.-0-