4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Куропатах проходят плановые работы по благоустройству, монтируются ограждения, удаляются незаконно установленные сооружения, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.
Александр Миронович пояснил, что в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, сейчас проходит второй этап благоустройства. "Одновременно удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов", - отметил он.-0-
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