В лагерь беженцев на границе доставлено 10 т гуманитарной помощи

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 10 т гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания, доставили сегодня в лагерь беженцев на линии польской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у беженцев, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Условия в лагере не самые лучшие: люди страдают от холода, испытывают нехватку воды и еды.

Белорусская сторона стремится оказать им помощь. Сегодня в лагерь прибыла очередная партия гуманитарной помощи. На десятке машин доставили более 10 т продуктов и предметов первой необходимости. Среди них хлеб, мясные консервы, кондитерские изделия, молоко, средства гигиены, в том числе для детей и женщин, а также теплые вещи.

В формировании партии гуманитарной помощи приняли участие Белорусский Красный Крест, организации и предприятия, общественные и политические объединения.

Также на регулярной основе в лагерь подвозится питьевая вода. Доставляются беженцам сухие дрова. Сами они обустраивают лагерь - строят хижины и шалаши.

Дежурят здесь и медики, готовые при необходимости оказать неотложную помощь.

Беженцы жалуются, что из-за холода многие болеют, особенно дети, которых, по разным оценкам, здесь около 500 человек. В лагерь продолжают прибывать новые группы беженцев. Все они хотят попасть в страны Европы. -0-