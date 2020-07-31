В латвийском пункте пропуска "Патерниеки" с 3 августа возможно замедление оформления транспорта

В пункте пропуска "Григоровщина". Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По официальной информации, поступившей от латвийских пограничников, в автодорожном пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина") с 3 августа начинается реконструкция. На въезд в Латвию оформление транспорта будет осуществляться по трем полосам из пяти, на выезд - по двум из четырех, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Согласно проектной документации, работы планировалось завершить до конца года, но дату завершения реконструкции перенесли из-за ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в Латвии.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и обращает внимание, что из-за проводимых работ в латвийском пункте пропуска возможно замедление оформления транспорта.-0-