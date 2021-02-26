В латвийском пункте пропуска "Силене" будет временно прекращено оформление

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации латвийской стороны, сегодня с 14.00 в пункте пропуска "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") будет полностью прекращено оформление. Это связано с проведением дезинфекции помещений пункта пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Ориентировочное время возобновления работы латвийского пункта пропуска - 17.00.

"Следите онлайн за очередями перед пунктами пропуска в разделе нашего интернет-портала "Обстановка на границе", - отметили в Госпогранкомитете.-0-