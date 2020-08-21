В латвийском пункте пропуска "Силене" по техническим причинам приостановлено пересечение границы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поступившей от сопредельной стороны информации, в латвийском пункте пропуска "Силене" (сопредельный белорусский - "Урбаны") с 10.00 по причине проблем с электроснабжением приостановлено оформление лиц и транспортных средств в обоих направлениях. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В связи с этим рекомендуем временно для въезда в Латвию использовать соседний пункт пропуска "Григоровщина" (сопредельный латвийский - "Патерниеки"). О возобновлении оформления латвийской стороной будет сообщено дополнительно", - отметили в ГПК.-0-