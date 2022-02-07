В литовских пунктах пропуска из-за обновления систем транспорт оформляется в ручном режиме

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации литовской стороны, сегодня с 9.00 до 13.00 8 февраля в литовских пунктах пропуска будет осуществляться обновление программных продуктов контролирующих служб на границе, соответственно оформление сопредельной стороной будет проводиться в ручном режиме. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

"Водителям, следующим через пункты пропуска на белорусско-литовской границе, просьба учитывать информацию", - добавила Юлия Романюк.-0-