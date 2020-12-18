В литовских пунктах пропуска "Мядининкай" и "Райгардас" сильно замедлилось оформление транспорта

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В некоторых литовских пунктах пропуска существенно замедлилось оформление транспорта из-за уменьшившегося числа сотрудников, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации литовской стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") количество сотрудников в смене контролирующих органов находится на критичном уровне.

В пункте пропуска "Райгардас" (белорусский - "Привалка") также отмечаются проблемы с ритмичным приемом и подачей транспорта литовской стороной. Там также уменьшено количество сотрудников в сменах. "Кроме того, из-за строительных работ в литовском пункте пропуска движение грузовых автомобилей осуществляется только по двум полосам вместо четырех", - отметили в таможне.

Перевозчиков, планирующих пересечь белорусско-литовскую границу, просят учитывать информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-