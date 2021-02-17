17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска остановлено оформление. Такая информация размещена в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.

По информации литовской стороны, сегодня с 19.00 в пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас" (с белорусской стороны - "Каменный Лог", "Котловка", "Бенякони" и "Привалка" соответственно) полностью прекращено оформление.

"Это связано с проблемами функционирования программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время восстановление работы литовских пунктов пропуска - 22.00.-0-