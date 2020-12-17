В литовском "Мядининкае" может замедлиться оформление транспорта из-за сокращения числа сотрудников

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оформление транспорта в литовском пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Беларусью может замедлиться. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации литовской стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") уменьшено количество сотрудников в сменах контролирующих органов.

В Гродненской региональной таможне обратились к перевозчикам, планирующим пересечение белорусско-литовской границы через этот участок, с просьбой учитывать информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-