В литовском "Мядининкае" восстановлено электроснабжение

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") восстановлено электроснабжение. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Как сообщалось, в пункте пропуска "Мядининкай" отсутствовало электричество с 21.00 30 августа.
"По сообщению литовской стороны, работа электросетей на 20.00 сегодня восстановлена. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами на границе осуществляется в штатном режиме", - рассказали в таможне.
Таможня просит учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы.-0-