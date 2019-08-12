В литовском пункте пропуска "Лаворишкес" возможны сбои в работе

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает о возможных сбоях в работе на границе с Литвой. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"В пункте пропуска "Лаворишкес" на границе Литвы с Беларусью с понедельника по четверг возможны сбои в работе. 12 августа Таможенный департамент начал тестирование "Модели интегрированного контроля на Лаворишкском КПП" в Вильнюсском районе. Поэтому если у жителей есть возможность, мы рекомендуем пересекать границу в другом месте, через другой пункт пропуска", - сказано в сообщении таможни.

Испытательный проект будут проводиться с 1 сентября в течение года. В ходе проекта функции будут распределены между таможенниками, которые будут обслуживать полосы грузового транспорта, и пограничниками, обслуживающими все полосы легкового транспорта. В тестировании примут участие и представители КПП "Нарвы" (Эстония).-0-