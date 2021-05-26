В литовском пункте пропуска "Мядининкай" затруднен прием транспорта из Беларуси

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") затруднено оформление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации литовской стороны, сегодня с 4.00 в пункте пропуска "Мядининкай" отсутствует электричество. "Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется с представлением документов на бумажных носителях", - сообщили в таможне.

Водителей и перевозчиков, следующих через этот участок белорусско-литовской границы, просят учитывать информацию. О включении электричества в литовском пункте пропуска сообщат дополнительно.-0-