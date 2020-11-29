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Общество
29 ноября 2020, 20:29

В Ливане в настоящее время находятся семь белорусских военных миротворцев - ВС Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ливане в настоящее время находятся семь белорусских военных миротворцев. Об этом рассказал в эфире программы "Неделя" на канале СТВ начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Дмитрий Рябихин, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время в Ливане находятся семь военных миротворцев, трое из них занимают должность штабных офицеров и четверо медиков. Основу нашего контингента составляют медицинские специалисты, назовем это изюминкой Беларуси, потому что эти военнослужащие выполнят задачи не только по стабилизации обстановки, но и по оказанию помощи как военнослужащим миротворцам, так и местному населению, то есть они выполняют задачи гуманитарного характера", - рассказал начальник отдела. Он отметил, что эти специалисты получают только положительные отзывы. В соответствии с законодательством Беларуси и достигнутыми договоренностями с ООН белорусские военнослужащие выполняют в Ливане миротворческие задачи сроком до 12 месяцев.

Говоря подробнее о белорусских миротворцах, Дмитрий Рябихин отметил, что кандидаты от Вооруженных Сил отбираются в соответствующих подразделениях, к ним определяется ряд требований. "Они проходят необходимую подготовку, то есть никогда военнослужащий не будет направлен в район выполнения задач без соответствующей подготовки, более того, необходимо отметить, что согласно законодательству Беларуси, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляется только военнослужащий, проходящий службу по контракту. Это уникальное подразделение в Вооруженных Силах, и в данном подразделении любая должность может быть замещена военнослужащей женщиной. Сейчас в подразделении проходят службу три военнослужащие женщины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны", - рассказал он.

По информации специалиста, Министерство обороны в настоящее время проводит серьезную работу по рассмотрению вопросов расширения участие Вооруженных Сил Беларуси в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности, для этого был организован ряд визитов. "Сейчас руководство ВС, Министерство обороны рассматривают вопросы о целесообразности выбора того или иного места, ведутся переговоры с иностранными представителями о совместном участии. Миротворческая деятельность является составной частью внешней политики государства, она значительно влияет на авторитет республики за ее пределами. Что касается ВС, то тот опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, бесценен", - подытожил Дмитрий Рябихин.-0-

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Ливан миротворческие силы ООН
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