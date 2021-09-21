В Ляховичском районе велосипедист погиб под колесами автомобиля

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе погиб велосипедист. Такая информация содержится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 9.40 на 2-м км автодороги Ляховичи - Нача 28-летний житель райцентра за рулем "Жигулей" сбил 65-летнего велосипедиста. Пенсионер скончался на месте. По предварительной информации, погибший ехал в попутном направлении по краю проезжей части и в непосредственной близости от автомобиля резко повернул влево.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Правоохранители напоминают: движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края. При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 м или с наступлением темного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.-0-