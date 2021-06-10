10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мае подорожали капуста и свекла, подешевели огурцы и помидоры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Капуста подорожала на 20,95%, свекла - 15,84%, морковь - 14,87%, картофель - 11,52%, груши - 8,58%, виноград - 7,77%, цитрусовые - 4,9%, лук репчатый - 4,62%, чеснок - 2,56%, перец - 2,36%. Огурцы стали дешевле на 38,07%, помидоры - на 10,89%, бананы - на 2,44%.

В целом овощи стали дешевле на 7,2%, фрукты подорожали на 5,26%. Мясо и мясопродукты стали дороже на 1,48%, рыба и рыбопродукты - на 0,51%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,29%. Молоко и молочные продукты подешевели на 0,08%.

Обеды в столовой стали дороже на 2,51%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 0,19%, фастфуд - на 0,82%.

Табачные изделия подорожали на 0,33%, алкогольные напитки - на 0,41%.

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,84%. Одежда подорожала на 1,14%, обувь - на 2,32%, мебель - на 0,21%, текстильные изделия - на 1,59%, электротовары - на 0,68%, стройматериалы - на 0,95%, медикаменты - на 0,64%.

Стоимость услуг снизилась на 0,22%. В мае подорожали услуги цирков (35,86%), железнодорожного транспорта (3,2%), музеев (2,55%), маникюр (1,99%), химчистка (1,79%), ремонт одежды (1,57%), пошив одежды (1,33%), услуги парикмахерских (1,32%). Стали дешевле туристические услуги (6,47%), воздушного транспорта (1,12%), страхования (0,77%), общежитий (0,16%), гостиниц (0,05%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в мае составила 0,6%.-0-