В магазине завода "Луч" выставили расписной ковер Алены Киш стоимостью 10 000 долларов

24 декабря Минский часовой завод "Луч" презентовал новую лимитированную коллекцию часов "Асоба", созданную по мотивам расписных ковров белорусской художницы Алены Киш. В честь запуска коллекции в магазине на проспекте Независимости, 95 повесили музейный экспонат - настоящий расписной ковер художницы.

Алену Киш называют яркой самобытной художницей Беларуси. Она вручную расписывала льняные полотна для крестьянских домов, и ее работы всегда выделялись сочными красками и смелыми фантазийными сюжетами. Расписные ковры чудом сохранились до нашего времени, и сейчас коллекция ее работ выставляется в историко-культурном музее-заповеднике "Заславль".

В честь запуска новой коллекции часов ковер Алены Киш "Рай" переехал из Заславля в часовой магазин "Луч" на проспекте Независимости, 95. Любой желающий сможет прикоснуться к искусству и посетить выставку музейного экспоната до 1 марта. Специалисты оценивают стоимость ковра художницы в 10 000 долларов. Но в музее считают, что речь идет о куда больших суммах.

- Размер работы "Рай" 1 метр 60 сантиметров на 2 метра 15 сантиметров. Это расписной ковер, сшитый из трех льняных полотнищ. Работа была выполнена в 1930-40-х годах, то есть ей уже почти 100 лет. Оценить подлинную стоимость такого экспоната сложно. Можно говорить о том, что эта работа бесценна! - отмечает главный хранитель историко-культурного музея-заповедника "Заславль" Александр Рак.

Благодаря ярким краскам, которые Алена Киш использовала в своих работах, часы коллекции "Асоба" получились стильными и заметными. Сказочный рисунок на циферблате дополнили латунный корпус с покрытием "черный хром" и ремешок из натуральной кожи. В часах новой коллекции использован механизм 1801.1, который полностью изготавливается и собирается на заводе "Луч". Часы "Асоба" получились самобытными, на 100% белорусского производства. В продажу поступят всего 200 экземпляров.

В день презентации лимитированной коллекции Минский часовой завод совместно с организаторами конференции "Дизайн Песочница" анонсировал конкурс среди белорусских дизайнеров. Любой желающий может заполнить заявку на участие до 31 декабря на сайте завода "Луч" и выполнить техническое задание с 8 по 17 января. Работа победителя конкурса, которую выберет профессиональное жюри, будет положена в основу новой коллекции часов.

Коллекция часов по мотивам расписных ковров - не первая, которую "Луч" посвящает видным деятелям белорусской культуры и искусства. Достаточно вспомнить громкую коллаборацию с современным белорусским художником Митей Писляком, он изобразил на циферблате свою версию типичного белоруса.

СПРАВОЧНО:

Алена Киш - самобытная белорусская художница, представитель наивного искусства. Родилась в 1889 году в Слуцком районе Беларуси. Самые популярные сюжеты, которые рисовала Алена Киш на коврах - "Рай", "Письмо к любимому", "Дева на водах". Известность художница получила только после смерти, когда в 1978 году ее отреставрированные работы выставили на первой Республиканской выставке народных расписных ковров.

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