Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
25 декабря 2018, Вт
-8°C
Переменная облачность EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся
Общество
Михаил Боярский сегодня разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире ОНТ в 18.20!
Общество
Белорусскому телеграфному агентству - 100 лет
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники
16:15 Общество
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
16:12 Регионы
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
15:28 Президент
Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах
15:03 Общество
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
14:07 Культура
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
13:56 Политика
Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе
13:36 Происшествия
В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива
12:46 Происшествия
Гомельчанина за стрельбу в деревне лишили права на охоту
12:30 Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
12:05 В мире
Спасатели вытащили из полыньи рыбака на Чигиринском водохранилище
11:54 Происшествия
Купаловские чтения провели в израильском Ашдоде
11:39 Культура
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
11:23 Спорт
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
11:18 Президент
Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 26 декабря
11:13 Общество
Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC
11:02 Спорт
Елочные украшения с символикой Бреста представлены на выставке в областном краеведческом музее
10:18 Культура
Машина врезалась в людей у ночного клуба в Ливерпуле
10:11 В мире
Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле увеличилось до 43
09:51 В мире
Сказочная резиденция Деда Мороза открывается на центральной площади в Гомеле
09:50 Регионы
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники

Общество 25.12.2018 | 16:15
Фото из архива
Фото из архива
Новый год Новости темы Новый год
Другие темы

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, как правильно использовать пиротехнику, чтобы не испортить себе и окружающим новогодние праздники. Рекомендации специалистов размещены на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Прежде всего, советуют в МЧС, нужно изучить инструкцию по применению, которая обязательно должна быть приложена к пиротехническому изделию, нанесена на его корпус или на упаковку. В тексте указаны ограничения по применению, соблюдение которых обеспечит безопасность людей и сохранность имущества.

В спасательном ведомстве настоятельно рекомендуют никогда не разбирать фейерверочные изделия - ни до использования, ни после. "Необходимо заранее определить место, на котором будет запускаться фейерверк. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на инструкции. Вверху не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград", - отметили в МЧС.

Категорически запрещено запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре. Небезопасно применение пиротехники и в ненастную погоду. "Если подготовленный к запуску салют простоит под дождем 3-5 минут, то даже если удалось сохранить сухим фитиль, гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от наблюдателей", - предупредили в МЧС.

В процессе подготовки к запуску фейерверка следует определить место расположения зрителей. Они должны находиться за пределами опасной зоны. По словам спасателей, наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние выбрано таким, чтобы присутствующие наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров.

В МЧС подчеркивают, что запускающий пиротехнику человек должен быть трезв. Его задача - заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию. Кроме того, он должен быть готовым оперативно отреагировать на непредвиденную ситуацию. Фитиль лучше поджигать с расстояния вытянутой руки, на наклоняясь над пиротехникой и не прикасаясь к ней.

Перед запуском нужно освободить и расправить огнепроводной шнур. Перед тем как его поджечь, необходимо проверить, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Те, у которых небольшая площадь основания, закрепляют, подсыпав с боков землей, или устанавливают в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания.

Ракеты и летающие фейерверки запускают вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. Устроитель фейерверка после запуска пиротехники должен немедленно уйти из опасной зоны и не допускать на пусковую площадку посторонних. В МЧС напомнили, что отработанные, несработавшие пиротехнические изделия и их опасные элементы нужно убрать. При этом специалисты советуют заниматься этим не меньше чем через 10 минут после запуска.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
безопасность, МЧС
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.439 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.142 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.085 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Все видео

Фотоновости

Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Политика
Фото из архива В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Гомельчанина за стрельбу в деревне лишили права на охоту
Два человека погибли в ДТП в Гомельском районе
В Светлогорском районе мужчина из баков карьерной техники слил более 170 л дизтоплива
Регионы
РЕПОРТАЖ: От семечка до пышной елки - как выращивают главный символ Нового года
ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье
Сказочная резиденция Деда Мороза открывается на центральной площади в Гомеле
Спорт
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс"
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC
Технологии
Фото из архива "Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет
SpaceX наконец запустила ракету с навигационным спутником
Культура
Фото ТАСС Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте
Купаловские чтения провели в израильском Ашдоде
В мире
Фото Reuters Число жертв цунами в Индонезии достигло 429
Машина врезалась в людей у ночного клуба в Ливерпуле
Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле увеличилось до 43
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
В Помпеях нашли сохранившиеся останки лошади
В Калифорнии посадили 75 секвой возрастом несколько тысяч лет
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия