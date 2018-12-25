В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, как правильно использовать пиротехнику, чтобы не испортить себе и окружающим новогодние праздники. Рекомендации специалистов размещены на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Прежде всего, советуют в МЧС, нужно изучить инструкцию по применению, которая обязательно должна быть приложена к пиротехническому изделию, нанесена на его корпус или на упаковку. В тексте указаны ограничения по применению, соблюдение которых обеспечит безопасность людей и сохранность имущества.

В спасательном ведомстве настоятельно рекомендуют никогда не разбирать фейерверочные изделия - ни до использования, ни после. "Необходимо заранее определить место, на котором будет запускаться фейерверк. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на инструкции. Вверху не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград", - отметили в МЧС.

Категорически запрещено запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре. Небезопасно применение пиротехники и в ненастную погоду. "Если подготовленный к запуску салют простоит под дождем 3-5 минут, то даже если удалось сохранить сухим фитиль, гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от наблюдателей", - предупредили в МЧС.

В процессе подготовки к запуску фейерверка следует определить место расположения зрителей. Они должны находиться за пределами опасной зоны. По словам спасателей, наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние выбрано таким, чтобы присутствующие наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров.

В МЧС подчеркивают, что запускающий пиротехнику человек должен быть трезв. Его задача - заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию. Кроме того, он должен быть готовым оперативно отреагировать на непредвиденную ситуацию. Фитиль лучше поджигать с расстояния вытянутой руки, на наклоняясь над пиротехникой и не прикасаясь к ней.

Перед запуском нужно освободить и расправить огнепроводной шнур. Перед тем как его поджечь, необходимо проверить, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Те, у которых небольшая площадь основания, закрепляют, подсыпав с боков землей, или устанавливают в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания.

Ракеты и летающие фейерверки запускают вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. Устроитель фейерверка после запуска пиротехники должен немедленно уйти из опасной зоны и не допускать на пусковую площадку посторонних. В МЧС напомнили, что отработанные, несработавшие пиротехнические изделия и их опасные элементы нужно убрать. При этом специалисты советуют заниматься этим не меньше чем через 10 минут после запуска.-0-