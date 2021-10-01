В МЧС определили лучший пожарный аварийно-спасательный отряд

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершились соревнования среди пожарных аварийно-спасательных отрядов территориальных управлений МЧС "Лучший пожарный аварийно-спасательный отряд", победителем которых стала команда Гродненского областного управления МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Наградить победителей и поприветствовать участников соревнований приехал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. Лучшие спасатели получили дипломы и кубки.

"Для того, чтобы выяснить, кто лучший из лучших, 8 команд территориальных управлений, Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР", Университета гражданской защиты в течение трех дней проходили 6 сложнейших дистанций. Каждая ошибка влекла за собой штрафные баллы. Для победы каждому участнику нужно было быть самым грамотным, быстрым, собранным и выносливым, а также продемонстрировать слаженность и работу в команде. Ведь в реальных чрезвычайных ситуациях, к которым максимально были приближены этапы соревнований, дорога каждая секунда", - добавили в пресс-службе.-0-