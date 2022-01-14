В МЧС от Белорусской православной церкви передана хоругвь

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в храме Рождества Пресвятой Богородицы была освящена и передана митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином хоругвь для МЧС. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Официальным символом воинской части является боевое знамя, олицетворяющее доблесть и славу его военнослужащих. Хоругвь веками также была воинским знаменем, но церковным. И сегодня, когда восстановлено историческое взаимодействие с Белорусской православной церковью, по благословению владыки Филарета возродилась и традиция вручения хоругви воинским частям как их духовного знамени, как напоминание каждому о духовности человека и его Божием благословении на выполнение присяги и священного долга по защите Родины, - рассказали в пресс-службе. - Теперь в целях духовно-нравственного воспитания личного состава, возрождения традиций христолюбивого воинства хоругвь появилась и у спасателей. Она будет служить напоминанием каждому работнику МЧС о священном долге преданно служить Республике Беларусь, защищать ее мужественно и умело, стойко оборонять родную землю".

В ведомстве напомнили, что в 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и МЧС. За это время был проведен ряд совместных мероприятий, в том числе закладка капсулы с землей с мест гибели и захоронения работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших при исполнении служебного долга.-0-

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Фото Андрея Покумейко