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Общество
18 октября 2020, 13:17

В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном управление МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле, сообщает БЕЛТА.

"Автомобиль - это средство комфортного передвижения, но, к сожалению, как и вся техника, он имеет свойство загораться. Так, в октябре этого года в Ивацевичском районе сразу два автомобиля вспыхнули в пути. По статистике, в большинстве случаев горение в автомобиле начинается под капотом из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы, реже - при дорожно-транспортном происшествии. А вот в салоне возгорание может произойти от рук человека - непотушенная сигарета, неосторожность при использовании открытого огня", - отмечают в ведомстве.

В МЧС напоминают: как только в салоне автомобиля почувствуется запах бензина, горелой резины, надо немедленно остановить машину и выяснить причину. "А уж если из-под капота пошел дым, не теряйте ни секунды. Немедленно вызывайте спасателей. Но предпринимать самостоятельные действия по тушению тоже важно, так как автомобиль может полностью выгореть за считанные минуты", - обращают внимание в министерстве.

Для начала нужно приоткрыть капот, в появившуюся щель вставить раструб огнетушителя и сбить пламя. Только потом можно осторожно открывать капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения. Так как крышка капота может быть горячей, лучше открывать ее в перчатках. Необходимо любыми способами обесточить автомобиль, можно задействовать выключатель массы или отсоединить один из проводов, подходящих к аккумулятору.

"Если же огнетушителя по каким-то причинам нет, можно использовать песок, землю, накидку, одежду. Помните: если горение распространилось в ту часть автомобиля, где находится бензобак или газовый баллон, единственное, что вам следует сделать - это быстро покинуть машину и отойти на безопасное расстояние. Исправность автомобиля, строгое соблюдение правил эксплуатации, грамотные действия водителя в случае возгорания - важные условия сохранения жизни людей", - напоминают в МЧС.-0-

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