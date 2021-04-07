В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На этой неделе в медучреждения Минска и областей поступила новая партия (100 тыс. доз) вакцины от коронавируса "Спутник V". Данная партия прошла контроль качества. В стране определены поликлиники, где есть оборудование, позволяющее соблюдать все предусмотренные инструкцией холодовые цепи", - отметили в пресс-службе.

Первыми прививки получили работники здравоохранения. Следующие категории, которые необходимо вакцинировать, это педагоги, работники соцзащиты, граждане старше 61 года и те, у кого есть хронические заболевания. Списки желающих привиться формируются в поликлиниках по месту жительства.

В пресс-службе отметили, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. Вакцинация проводится в добровольном порядке.

В 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку двухфазной вакцины "Спутник V" для вакцинации 170 тыс. человек. А со следующей недели потребность в вакцине планируется закрывать мощностями РУП "Белмедпрепараты".-0-