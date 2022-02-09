В медуниверситетах началось предварительное распределение выпускников

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях высшего медицинского образования Беларуси начался процесс предварительного распределения выпускников 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В беседах с представителями учреждений здравоохранения студенты знакомятся, где им предстоит начать свою трудовую деятельность, получают заявки на места для трудоустройства и прохождения интернатуры.

По традиции первыми процедуру проходят студенты Белорусского государственного медицинского университета. Сегодня предварительное распределение прошло на лечебном и фармацевтическом факультетах. 10 февраля оно состоится на педиатрическом, медико-профилактическом и стоматологическом факультетах БГМУ.

В заседаниях комиссии по распределению участвуют начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова, ректор БГМУ Сергей Рубникович, проректоры, деканы факультетов, другие члены комиссии, а также руководители комитета по здравоохранению Минского горисполкома, представители главных управлений здравоохранения облисполкомов, научно-практических центров и т.д.

"В нынешнем году лечебный факультет отправит в самостоятельную жизнь 348 молодых врачей, которые являются представителями всех регионов республики. Почти 150 студентов 6-го курса имеют средний балл по итогам всех сессий 8 и выше, а у 18 из них - 9 и выше. Восемь будущих врачей-лечебников состоят в Банке данных одаренной молодежи", - рассказал декан лечебного факультета Алексей Волотовский.

В процедуре распределения участвуют юноши и девушки, которые проходят обучение за счет средств республиканского бюджета, в том числе те, кто поступал в университет по целевому набору. Изъявили желание получить места для трудоустройства и прохождения интернатуры и многие студенты-платники.

Что касается фармацевтического факультета, то здесь получат распределение 74 будущих провизора.

Через месяц состоится итоговое заседание комиссии по распределению выпускников-2022 Белгосмедуниверситета. В нем по традиции примет участие министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.-0-