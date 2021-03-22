В мемориальном комплексе "Тростенец" создадут информационный центр

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные организации Беларуси окажут содействие Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе "Тростенец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", который состоялся сегодня в Белом зале храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, с участием общественных организаций патриотической направленности и духовенства.

Планируется, что в информационном центре разместится постоянно действующая музейная экспозиция, посвященная памяти погибших мирных жителей - наших земляков, советских военнопленных, а также граждан Австрии, Германии, Польши и Чехословакии, которые находились в созданном нацистами осенью 1941 года лагере смерти "Тростенец". В ней будет отражена история этого места, посвященная судьбам бывших узников концлагеря и всех мест принудительного содержания времен Великой Отечественной войны на территории Беларуси.

Подписание меморандума

"В центре также намерены создать электронный архив. Здесь будет находиться книга памяти жертв "Тростенца". Совместно с общественными организациями планируем запустить поисковый проект, в котором смогут принять участие жители Беларуси и других стран. Нам очень важно восстановить все фамилии и имена погибших. Свидетелей тех страшных событий уже нет, но живы их родственники, которые могут такой информацией располагать, - рассказал директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения Александр Гостев. - Нам важны любые сведения об этих событиях. Мы будем их аккумулировать и размещать в информационном центре".

Создание информационного центра в "Тростенце" может стать народным проектом. "Безусловно, потребуется любая помощь. Мы будем проводить экскурсии, а пожертвования использовать на строительство и развитие центра. Надеемся, что в этом помогут наши общественные объединения, которые сегодня подписали меморандум и обозначили в нем совместный проект", - отметил директор центра.

Александр Гостев также сообщил, что первый шаг к реализации проекта уже сделан. Молодежь БРСМ 25 марта проведет на территории будущего объекта трудовую акцию с благоустройством территории, уборкой внутреннего помещения будущего центра, а затем возложит цветы к монументу "Врата памяти" и зажжет лампады памяти.

По количеству жертв фашизма концлагерь "Тростенец" стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. Согласно официальным данным, в лагере смерти "Тростенец" зверски замучены, расстреляны и сожжены более 206,5 тыс. человек. 22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти", который стал продолжением мемориала, построенного здесь в 1960-е годы.-0-

Фото Андрея Покумейко