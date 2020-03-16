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Общество
16 марта 2020, 09:00

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

То, чего мы так долго ждали, – свершилось! Сегодня купить квартиру в кредит в центре Минска в современных жилых комплексах стало совершенно доступно! Покупка вполне реальна даже для тех, кто не обладает необходимыми ресурсами на значительный первый взнос: вступительный порог для обладания собственной новенькой квартирой – от 10%!

Снижение ставки рефинансирования и соответствующее изменение процентных ставок по банковским кредитам изменило ситуацию на рынке недвижимости. Если раньше к этому инструменту прибегали, как правило, лишь те, коме необходимо было "докредитоваться", то есть восполнить недостающие 10-20% от суммы покупки, то теперь, обладая лишь 10% от стоимости квартиры, можно приступать к ее приобретению!

Удобнее и выгоднее всего, конечно же, использовать специальные программы банков-партнеров застройщика.

Речь идет о покупке квартир в самых современных комплексах белорусской столицы – "Маяк Минска", "Минск Мир" и "Парк Челюскинцев".

Прежде чем с цифрами в руках рассказать о вариантах приобретения здесь собственного жилья, напомним, чем примечательны жилые комплексы, которые возводит застройщик.

"МИНСК МИР"

Жилой комплекс "Минск Мир"
Жилой комплекс "Минск Мир"

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе. "Город в городе", устремленный в завтрашний день, он придает Минску образ современного европейского мегаполиса.

Две новые станции метро и остановки общественного транспорта позволят легко добраться в любую точку столицы. Машин во дворах домов не будет – для них предусмотрены удобные стоянки и паркинги. Первый из них – девятиуровневый, способный принять до 800 автомобилей, уже начал свою работу.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Все необходимое – в шаговой доступности: магазины, поликлиники, кафе и спортивные центры. В каждом квартале будет построен детский сад или школа.

Сердцем деловой жизни станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр — "Мара Молл". И разбит большой современный парк. Все кварталы свяжут удобные велодорожки.

В комплексе "Минск Мир" – самый большой выбор жилой недвижимости: квартиры продаются в нескольких десятках домов девяти кварталов.

Сегодня приобрести недвижимость можно в нескольких десятках домов в девяти кварталах комплекса "Минск Мир".

Так, недавно поступили в продажу квартиры в последних секциях дома "Эмиратс Волна". Седьмая секция — это 18 этажей. Восьмая секция — 21 этаж. На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. На первом этаже дома – развитая коммерческая инфраструктура: кафе, магазинчики, салоны сферы услуг. Буквально у подъезда – вход на строящуюся станцию метро "Аэродромная". А во дворе – большой торговый центр.

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

Лобби дома "Эмиратс Волна"
Лобби дома "Эмиратс Волна"

Еще одна новинка – квартиры в доме "Квебек" с панорамным лифтом. На первом этаже – с отдельным входом и террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Лобби дома "Квебек"
Лобби дома "Квебек"

Очень интересное предложение – квартиры с ремонтом в доме "Хельсинки" с панорамным лифтом. Все жилые помещения этого здания высотой 25 этажей будут полностью готовы к проживанию. Для тех, кто не желает делать ремонт сам и слушать строительные работы в квартирах соседей – наилучший вариант!

Дом "Хельсинки"
Дом "Хельсинки"

Лобби дома "Хельсинки"
Лобби дома "Хельсинки"

В доме "Хельсинки" будут квартиры с ремонтом
В доме "Хельсинки" будут квартиры с ремонтом

"ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ"

Престижный жилой комплекс "Парк Челюскинцев" характеризует его название – он возводится у самых границ наиболее известного парка Минска. Вместе с Ботаническим садом – это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Для сравнения: знаменитый Гайд-парк Лондона занимает площадь 142 гектара, а Люксембургский сад в Париже — 26 гектаров.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" возводится у самых границ одноименного парка и Ботанического сада
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" возводится у самых границ одноименного парка и Ботанического сада

И при этом – самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности – гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Здесь можно приобрести квартиры в двух домах, у каждого из которых свои преимущества.

В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить квартиры с открытыми террасами!

Дом №2 комплекса "Парк Челюскинцев"
Дом №2 комплекса "Парк Челюскинцев"

Лобби дома №2
Лобби дома №2

В доме №1, где в эти дни можно с выгодой купить трехкомнатные квартиры по весенней акции, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией.

Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"
Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"

Лобби дома №1
Лобби дома №1

В здание дома будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией
В здание дома будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией

В "Парке Челюскинцев" можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах дома №1. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

На первых двух этажах дома №1 будут располагаться коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости
На первых двух этажах дома №1 будут располагаться коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

"МАЯК МИНСКА"

Практически завершенный комплекс у Национальной библиотеки и станции метро "Восток" – это динамичный и современный "Маяк Минска"!

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Принцип "город в городе", по которому возводится "Маяк Минска", означает, что все необходимое для комфортной жизни здесь находится рядом: школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры.

На пешеходном бульваре Пикассо регулярно организовываются городские праздники для всей семьи. Здесь же расположен мультимедийный фонтан "Дана Танец", который стал настоящей достопримечательностью столицы.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

А буквально в нескольких шагах от комплекса "Маяк Минска" расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы. В самом комплексе произведено масштабное озеленение.

В нескольких шагах от комплекса "Маяк Минска" расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы
В нескольких шагах от комплекса "Маяк Минска" расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы

Припарковать машину можно на открытых парковочных местах прямо у дома и у Национальной библиотеки, а также на паркинге торгово-развлекательного центра Dana Mall – места отличного шопинга и ярких развлечений. Многоуровневый паркинг строится и рядом с комплексом. Офисы самых известных компаний расположены в бизнес-центре Dana Center.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Сегодня в продаже еще есть свободные квартиры в домах "Гоген", "Рафаэль" и "Микеланджело".

"Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Дома объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь можно будет приобрести квартиры.

Дома "Рафаэль" и "Гоген"
Дома "Рафаэль" и "Гоген"

Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"
Лобби домов "Рафаэль" и "Гоген"

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов строится детский сад.

Детский сад во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген"
Детский сад во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген"

У "Микеланджело" переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Особенность дома — открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Террасы дома "Микеланджело" с изумительными видами
Террасы дома "Микеланджело" с изумительными видами

Кроме того, в стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Коммерческие помещения на первых этажах домов - отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!
Коммерческие помещения на первых этажах домов - отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

И, конечно, "Маяк Минска" прекрасно подойдет для реализации ваших бизнес-идей! Выбирайте коммерческие помещения на первых этажах домов напротив Национальной библиотеки и с выходом на бульвар Пикассо, а также в стилобатах между домами "Гоген" и "Рафаэль" и под домом "Микеланджело". Это отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

Во всех домах используются бесшумные скоростные лифты OTIS
Во всех домах используются бесшумные скоростные лифты OTIS

Стоимость квадратного метра в этом комплексе по сравнению с началом строительства уже выросла в два раза – прекрасная возможность для самых выгодных инвестиций!

Все жилые дома во всех комплексах обладают рядом общих преимуществ:

– просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, большинство – сквозные, с выходом на две стороны дома;

– в квартирах много света за счет панорамных и французских окон, остекленных лоджий;

– используются бесшумные скоростные лифты OTIS;

– высота потолков не менее 2,7 м.

Дом "Александрия"
Дом "Александрия"

Лобби дома "Александрия"
Лобби дома "Александрия"

Стоимость данной квартиры при полной оплате составляет 1416 евро/кв.м. То есть стоимость квартиры составит 42310 евро в эквиваленте при оплате собственными средствами или при покупке с помощью банковского кредитования. Для расчетов принят средневзвешенный курс евро за последние дни – стоимость квартиры в рублях при этом составит 110 911 рублей.

Общие условия для всех партнерских программ:

– срок кредитования до 20 лет;

– финансирование – до 90% стоимости жилья.

Таким образом, если банк одобрит максимальную сумму кредитования (90% от стоимости квартиры) – это будет 99820,26 рублей. Соответственно, покупателю необходимо внести 11091 рубль самостоятельно.

ПРОГРАММА №1.

Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% — на второй и третий год, затем — 12,32%.

Выплаты в первый год – 394,29 рубля.

Во второй – 811,04 рубля.

В третий – 983,74 рубля.

Начиная с четвертого года – 1146,77 рублей.

Требуются поручители и справки о доходах клиента и поручителей.

ПРОГРАММА №2.

При вносе покупателя 10% процентная ставка по кредиту первые два года составит 6,99%, затем – 12,32%.

Выплаты первые два года – 645 рублей.

С третьего года – 1066 рублей.

Требуется два поручителя, а также справки о доходах клиента и поручителей.

ПРОГРАММА №3.

При вносе покупателя 15% процентная ставка по кредиту первые два года составит 6,99%, затем – 12,32%.

Выплаты первые два года – 625 рублей.

Начиная с третьего года – 1006 рублей.

Поручители не нужны – в залоге квартира, необходима справка о доходах покупателя.

ПРОГРАММА №4.

Первоначальный взнос – 10%.

В первый год выплаты составят – 721 рубль.

Остальные годы – 1 052 рубля.

Обеспечение – квартира. Комфортное поручительство – поручителем выступают супруги, а также близкие члены семьи. Справки о доходах не требуются, покупателю необходимо зарабатывать не менее 1 820 рублей в месяц.

Все приведенные расчеты – предварительные, сделанные исходя из сложившихся курсов валют. На момент покупки квартиры конкретные цифры в рублях могут незначительно изменяться. Более точные расчеты покупателю сделают представители банков-партнеров в момент оформления кредита.

Менеджеры отдела продаж помогут вам выбрать как желанную квартиру, так и способ финансирования покупки с помощью банковских кредитных программ.

Недвижимость в комплексе "Минск Мир" можно приобрести на 1-м этаже офисного здания Dana Center в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00.

Отдел продаж квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" расположен в центральном атриуме ТРЦ Dana Mall. Работает ежедневно с 9.00 до 22.00.

Все вопросы по продаже квартир в жилых комплексах также можно задать по номеру мобильной связи 7675 и городским телефонам: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Оцените выгодность покупки в кредит на отличных условиях!

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