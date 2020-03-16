16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах лишения свободы временно отменили свидания с посетителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте исполнения наказаний МВД Беларуси.

"В учреждениях уголовно-исполнительной системы приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий в целях профилактики инфекционных заболеваний, - рассказали в департаменте. - По мере спада необходимости в введенных мерах, учреждения возобновят работу в штатном режиме". -0-