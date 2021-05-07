В международной онлайн-олимпиаде по русскому языку примут участие студенты из 34 стран

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному пройдет с 13 по 25 мая в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Ее участниками станут 175 студентов-иностранцев из 34 стран. Это представители Азербайджана, Армении, Бразилии, Вьетнама, Германии, Грузии, Конго, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Камеруна, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Ливана, Мальдив, Монголии, Пакистана, Палестины, Польши, Кореи, Молдовы, Таджикистана, Танзании, Эквадора и других. БГУ в олимпиаде представят 32 студента факультетов: международных отношений, экономического, филологического, юридического, механико-математического, химического, биологического, географии и геоинформатики, физического и доуниверситетского образования иностранных граждан.

До нынешнего года состязание проводилось на республиканском уровне среди иностранцев только белорусских вузов. Изменение формата на онлайн позволило расширить географию участников и придать олимпиаде статус международной.

Участникам предстоит пройти два отборочных этапа и финал. В этом году все конкурсные задания объединены темой "Русский язык - путь к взаимопониманию и согласию". На первом этапе конкурсанты уже подготовили монолог-презентацию на темы "Я и русский язык" и "Я и Беларусь". Второй тур пройдет с 13 по 15 мая и включит онлайн-тест по лексике, грамматике русского языка и творческую работу. В финальном состязании с 16 по 22 мая студенты подготовят устное выступление на предложенную тему.

Итоги олимпиады объявят 25 мая.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования Беларуси, БГУ, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка как иностранного.

Первая олимпиада по русскому языку как иностранному состоялась в 2004 году в рамках фестиваля "Дни русского языка и белорусской культуры". До 2010 года она проводилась два раза в год, а после один раз в три года - в 2013 и 2016 годах. С 2017 года лингвистическое состязание организуется ежегодно. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией не проводилась. В олимпиаде принимают участие слушатели подготовительных отделений, студенты, магистранты, аспиранты, изучающие русский язык как иностранный. Направлено мероприятие на укрепление дружественных связей между иностранными студентами, повышение их уровня лингвистических компетенций, коммуникабельности и речевой культуры.

В пресс-службе отметили, что сегодня в БГУ обучаются более 4 тыс. иностранных студентов из 51 страны.-0-