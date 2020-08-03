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03 августа 2020, 14:26

В МГЛУ на переводческом факультете проходной балл достиг 382

Фото из архива
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский государственный лингвистический университет разместил на своем сайте предварительные проходные баллы 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Университет уже опубликовал списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, а также таблицу предварительных проходных баллов. Традиционно в МГЛУ самые высокие проходные баллы на переводческом факультете по специальностям "английский язык и второй иностранный язык со специализацией: художественный перевод, специальный перевод, синхронный перевод" - 382, "немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод, синхронный перевод" - 372, "испанский язык (на базе испанского/английского языка) и второй иностранный язык со специализацией" - 364, "турецкий язык (на базе английского языка) и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод" - 355, "французский язык и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод" - 344.

На факультете межкультурных коммуникаций полупроходной балл на специальность "английский язык и второй иностранный язык со специализацией" - 371, "итальянский язык (на базе английского языка) и второй иностранный язык" - 366, "немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией" - 362. На факультете китайского языка и культуры на специальность "китайский язык (на базе китайского/английского языка) и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод" - 365, "китайский язык (на базе китайского/английского языка) и второй иностранный язык со специализацией: компьютерная лингвистика, русский язык как иностранный" - 342.

На факультет английского языка проходной балл составил не менее 330, на факультет немецкого - 333. Для изучения французского на факультете романских языков требуется не менее 326 баллов, испанского - от 330.-0-

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