В МИД рассказали, как идет аккредитация журналистов иностранных СМИ по новым правилам

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали, как проходит аккредитация журналистов иностранных СМИ по новым правилам. Соответствующее заявление пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Анатолий Глаз отметил, что с 5 октября на сайте МИД заработали электронные формы для подачи заявок на временную либо постоянную аккредитацию для иностранных журналистов. "Напомню, что в соответствии с новым положением, которое включило в себя ряд передовых практик в данной сфере, этот процесс был также упрощен: сейчас все можно сделать в электронном виде, сокращен перечень необходимых базовых документов. Карточки на временную аккредитацию можно будет получить в электронном виде и распечатать самостоятельно, без необходимости получать их лично в МИД. Тема особо актуальна в этот сложный эпидемиологический период", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, в министерстве также учли предыдущую объективную критику, когда журналистам, работающим в регионах, ради временной карточки приходилось ехать в Минск. "Заявки поступают ежедневно, по-моему, их уже более 70 от порядка 15 иностранных СМИ. Одним словом, процесс идет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы делаем все, чтобы максимально его ускорить и уже сегодня к концу дня провести первое заседание обновленной комиссии. Конечно, в первую очередь, как и обещали, рассмотрим ранее поданные заявки. Постараемся также оперативно дать возможность работать хотя бы нескольким журналистам различных мировых СМИ, пока рассматриваются документы их коллег", - сказал представитель ведомства.

При этом он подчеркнул, что однозначный приоритет на данном этапе также будет отдан гражданам тех стран, где зарегистрировано иностранное медиа. "Современные аккредитационные карточки нового образца также уже подготовлены. Какие-то вопросы, понятно, могут возникать. Например, уже возможен первый прецедент использования комиссией пункта 11 положения, который касается принципа взаимности по тем случаям, где применяются ограничительные меры в отношении журналистов белорусских СМИ. По ходу работы комиссии ситуация будет актуализироваться", - добавил Анатолий Глаз.-0-

Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ Изменения предусмотрены постановлением Совета Министров №578. Коррективы внесены в Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации, утвержденное постановлением правительства №2015.