В МИД РФ напомнили о принудительных посадках самолетов по запросу США и в Украине

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с инцидентом с самолетом в белорусском воздушном пространстве напомнила о принудительных посадках бортов в Австрии по запросу США и в Украине, сообщает БЕЛТА.

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим", - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook. - Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории quod licet Iovi, non licet bovi (что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. - Прим. БЕЛТА) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали".

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине спустя 11 минут после взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула она.

"Использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит - сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали", - отметила официальный представитель МИД РФ.-0-