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В МИД увековечили память о дипломате Павле Астапенко

Общество 13.12.2018 | 16:38

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения белорусского дипломата, постоянного представителя БССР при ООН, заместителя министра иностранных дел БССР Павла Астапенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По случаю памятной даты дочь Павла Астапенко Наталья передала Центру истории МИД и белорусской дипломатической службы архивные документы, фотографии и книги из личной библиотеки отца.

В церемонии также приняли участие представители Ассоциации ветеранов МИД, Клуба молодых дипломатов, сотрудники министерства.

Мероприятие стало одним из событий, организованных к столетнему юбилею внешнеполитического ведомства, который будет отмечаться в январе 2019 года. Как отметил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, главным смыслом празднования 100-летия МИД является увековечивание памяти о тех людях, чьими силами создавалось министерство и благодаря которым Беларусь становилась узнаваемой на международной арене. "Без знаний о том, как работали эти люди, через что они проходили, с какими трудностями и вызовами сталкивались, наша работа не будет успешной. Поэтому это память не ради того, чтобы просто запечатлеть, а ради благодарности", - подчеркнул замминистра.

Павел Астапенко - ветеран Великой Отечественной войны, единственный представитель Беларуси, который на протяжении десяти лет занимал третью по значимости должность в Международной организации труда, будучи в 1970-1980 годах помощником генерального директора.

В его биографии множество интересных фактов, о некоторых из них рассказала его дочь Наталья. Павел Астапенко родился в деревне Самотевичи Могилевской области и уже в восемь лет остался без родителей. Ребенком он жил при школе, а в 14 лет самостоятельно уехал в Минск и поступил на рабфак БГУ. "За рубежом его называли strongman (с английского "сильная личность", "твердая рука". - Прим. БЕЛТА), но в жизни он был совершенно другим человеком: очень мягкий, добрый, открытый и гостеприимный", - отметила Наталья.

Павел Астапенко в 1949 году участвовал в церемонии закладки фундамента штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Списки, где числятся имена всех присутствующих на этом мероприятии делегатов, заложены в основание библиотеки организации.-0-

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