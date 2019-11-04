В Минфине рассказали, куда планируется направить дорожный сбор в 2020 году

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства дорожного сбора в 2020 году могут пойти на ремонт дорог и выплату кредитов на вторую МКАД. Это предусмотрено проектом закона о республиканском бюджете на 2020 год, который размещен на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту закона, средства, поступающие от взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог.

Предполагается также, что они пойдут на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, выданным на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска.

Кроме того, часть средств передается из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска в виде субвенций.

Планируется, что доходы республиканского дорожного фонда в 2020 году составят Br616 млн, почти наполовину он будет сформирован из средств дорожного сбора.-0-