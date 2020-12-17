17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние годы в Беларуси увеличивается средний возраст мужчин и женщин, вступающих в первый брак, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

На сегодня для мужчин это более 28 лет, для женщин - более 26 лет.

Ежегодно в течение последних пяти лет в республике регистрируется более 60 тыс. браков, из них в торжественной обстановке - более 50%. К примеру, в прошлом году было заключено свыше 62,7 тыс. браков, из них 62% - в торжественной обстановке. Лидирует по регистрации браков традиционно Минск, где в 2019-м появилось 15,5 тыс. новых семей.

Самые трогательные и трепетные моменты в работе загсов - проведение юбилейных свадеб: золотых, серебряных, фарфоровых, изумрудных и других. Супруги, прожив вместе 30, 40, 50 лет, приходят в тот же отдел загса, только уже вместе со своими детьми, внуками, а порой и правнуками, вспоминают тот самый день, когда они стали семьей. В 2019 году было проведено 1612 юбилейных свадеб.

В стране действуют 147 отделов ЗАГС и один Дворец гражданских обрядов в столице. Законодательство позволяет заключить брак в любом органе ЗАГС по выбору молодоженов.

Органы ЗАГС Беларуси 18 декабря отпразднуют 103-ю годовщину со дня образования, а Дворец гражданских обрядов в Минске - свое 55-летие.-0-

В Минюсте назвали средний возраст вступления в первый брак белорусских мужчин и женщин