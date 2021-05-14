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14 мая 2021, 21:43

В Минюсте пояснили механизм продления срока действия справок и иных документов

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции на своем сайте пояснило механизм продления еще на полгода срока действия справок и иных документов, сообщает БЕЛТА.

В связи с изданием указа №187 от 13 мая 2021 года выданные физическим и юридическим лицам документы, срок действия которых истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 ноября 2021-го, будут действительны еще шесть месяцев от даты истечения срока каждого конкретного документа. В течение этого срока граждане смогут обратиться в уполномоченный орган за выдачей новых документов и решений в удобное для них время.

Например, если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 февраля 2021 года, то она будет действительна еще шесть месяцев - по 10 августа. Или водительское удостоверение, срок действия которого истек 11 мая, будет действительно по 11 ноября этого года.

В Минюсте добавили, что, согласно упомянутому решению главы государства, срок действия документов продлевается однократно. "Это означает, что если срок действия документа уже был продлен на шесть месяцев, то повторно он не продлевается, и владелец документа должен обратиться в компетентный орган за выдачей нового", - говорится в сообщении на сайте.

Например, если срок действия паспорта истек 15 апреля 2021 года, то он будет действителен еще 6 месяцев - по 15 октября 2021 года. Повторно этот документ не продлевается. В течение указанных шести месяцев гражданин в удобное для него время с учетом складывающихся жизненных обстоятельств может обратиться за новым паспортом, чтобы иметь действительный документ к 16 октября 2021 года.

Также сообщается, что перечень конкретных документов и решений, срок по которым автоматически продлен, определяется в постановлении Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687 "О документах, срок действия по которым продлевается". В ближайшее время данное решение правительства будет актуализировано.

Среди таких документов уже значатся такие, как справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи; справка о месте жительства и составе семьи; копия лицевого счета; решение о назначении пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; заключение ВКК, МРЭК; справка о состоянии здоровья; акт обязательного периодического медицинского осмотра; разрешительная документация на строительство одноквартирного, блокированного жилого дома; паспорт гражданина Республики Беларусь; вид на жительство в республике; документы о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства; разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси иностранному гражданину; водительское удостоверение; разрешение на приобретение гражданского оружия.

Также продлевается срок действия ряда разрешительных документов, выдаваемых субъектам хозяйствования.-0-

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