В Минюсте сообщили об итогах внеочередной аттестации адвокатов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси провела внеочередную аттестацию адвокатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что основанием для проведения внеочередной аттестации стали факты ненадлежащего выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей. Они были выявлены по результатам рассмотрения жалоб граждан на действия адвокатов, а также в ходе выборочной проверки деятельности Минской областной коллегии адвокатов, проведенной Министерством юстиции во 2-м полугодии 2020 года.

"В ходе аттестации адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства, необходимых для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации", - отметили в Минюсте.

По итогам внеочередной аттестации Квалификационной комиссией принято решение о невозможности выполнения адвокатами Анной Вовчинской (Минская областная коллегия адвокатов), Светланой Хололович (Брестская областная коллегия адвокатов) своих профессиональных обязанностей из-за недостаточной квалификации.

Квалификационная комиссия также рассмотрела материалы о прекращении действия лицензий в отношении Ольги Баранчик, Сергея Зикрацкого, Бориса Лесковского, Владислава Филиповича - в связи с невозможностью выполнения ими своих профессиональных обязанностей из-за недостаточной квалификации, подтвержденной решением Квалификационной комиссии по итогам внеочередной аттестации, проведенной 24 марта 2021 года.-0-