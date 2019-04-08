В Минлесхозе разъяснили порядок пересадки деревьев на частные подворья

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства напоминает о возможности пересадки деревьев из леса на частные подворья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Использовать деревья с земель лесного фонда в качестве посадочного материала при озеленении и благоустройстве можно на безвозмездной основе. Выкапывать их можно только в присутствии должностных лиц государственной лесной охраны на квартальных просеках и противопожарных разрывах, участках лесного фонда, предназначенных для проведения сплошных санитарных рубок, рубок на постоянных лесосеменных плантациях, для расчистки при строительстве дорог, инженерных коммуникаций, других линейных сооружений, поиске и разведке полезных ископаемых и др.

Как пояснили в пресс-службе, для озеленения подворий можно получить молодые деревья в возрасте до трех лет. Конкретные места определяются лесхозами. Ознакомиться с перечнем можно при обращении в лесхоз или лесничество.-0-