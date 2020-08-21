В Минобороны прокомментировали выступление Хренина перед офицерами

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве обороны Беларуси прокомментировали выступление министра Виктора Хренина перед офицерами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал министерства.

В военном ведомстве пояснили, что никакого закрытого совещания не проводилось, было плановое информирование.

"Мы видим, что в сети уже трактуют выступление министра как то, что он "убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный". Исполнение приказов четко регламентировано уставами. Пункт 35 Устава внутренней службы Вооруженных Сил определяет, что "приказ - обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника", - прокомментировали в пресс-службе, подчеркнув, что применение Вооруженных Сил четко определено законами и Военной доктриной Беларуси

"Белорусская армия была и остается неделимой частью белорусского народа, который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне", - добавили в Минобороны.

Вчера Виктор Хренин выступил с заявлением о начале комплексного тактического учения на Гродненском направлении. "Его выступление завершается словами: "Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим" - это все, что нужно знать о позиции министра обороны", - заявили в пресс-службе.-0-