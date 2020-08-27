27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минобороны рассказали о плановых мероприятиях боевой подготовки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ведомства.

Во время подготовки к комплексному тактическому учению на Гродненском тактическом направлении мотострелковые подразделения 6-й отдельной механизированной бригады оборудуют батальонный район обороны, проводят занятия по тактической подготовке. С парашютно-десантными и танковыми подразделениями проводятся плановые занятия по предметам боевой подготовки.

Разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады ведут разведку на участках местности. Подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям.

На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский с мотострелковыми и танковыми подразделениями 6-й отдельной механизированной бригады проводятся контрольные занятия по огневой подготовке.

На полигоне Борисовский идет батальонное тактическое учение с боевой стрельбой с мотострелковым батальоном со средствами усиления 19-й отдельной механизированной бригады. На полигоне Доманово с зенитными ракетными артиллерийскими дивизионами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад проводятся контрольные занятия по специальной подготовке.

Для охраны государственной границы в воздушном пространстве выполняются полеты самолетов Як-130. Подразделения беспилотных авиационных комплексов ведут мониторинг местности. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют задачи по разведке.-0-