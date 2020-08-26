В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве обороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

При подготовке к учению в парашютно-десантных, танковых и мотострелковых подразделениях проводятся занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке. Понтонно-мостовые подразделения наводят переправу через реку Неман, зенитные ракетные несут боевое дежурство по ПВО. Подразделения 465-й ракетной и 336-й реактивной артиллерийской бригад проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям.

В соответствии с плановыми мероприятиями боевой подготовки танковые и механизированные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады на Обуз-Лесновском полигоне проходят огневую подготовку.

На полигоне Борисовский с танковыми подразделениями 120-й отдельной механизированной бригады проводятся занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин днем и ночью. Здесь же механизированный батальон со средствами усиления 19-й отдельной механизированной бригады проводит батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил продолжается призыв офицеров запаса в танковый батальон 11-й отдельной механизированной бригады.

Авиация продолжает полеты для охраны государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад проведут мониторинг местности в районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют задачи по разведке.-0-