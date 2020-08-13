В Минобразования опровергли информацию о забастовках в педколлективах

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время система образования занята решением первоочередных задач, которые никак не связаны с избирательным процессом - это подготовка к новому учебному году. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время на медийном фоне стали появляться открытые письма, сгруппированные по профессиональному принципу, а также ложная информация о забастовках в коллективах. В настоящее время учителя находятся в летних отпусках, но при этом продолжается тактика давления на общественное мнение через открытые письма, состав подписантов которых достоверно неизвестен, - отметили в ведомстве. - В то же время обращаем внимание, что во время активной фазы протеста, когда имели место попытки нападений на столичные школы, случаи поджогов и вандализма, которые сотрудники МВД пресекали, подписчики оппозиционных обращений никак не выразили одобрения действий милиции по защите коллег-учителей и материальной базы школ".

В Министерстве подчеркнули, что на всех этапах избирательной кампании оказывалось целенаправленное давление на сферу образования. "Учителей заранее беспочвенно, без каких либо доказательств и исключительно по профессиональному признаку обвиняли в уголовном преступлении. Мы рекомендуем не размещать в СМИ материалы, составленные якобы от имени всех работников системы образования. Эти письма и петиции отражают частное мнение конкретных лиц, которые ранее могли законно реализовать свое право на избирательных участках, - говорится в сообщении. - В настоящее время система образования занята решением первоочередных задач, которые никак не связаны с избирательным процессом - это подготовка к новому учебному году, который начнется 1 сентября".-0-