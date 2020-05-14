В Минприроды напомнили, какие растения нельзя высаживать в парках, вдоль дорог и возле домов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает юридическим лицам и гражданам о недопустимости использования инвазивных видов растений, запрещенных к интродукции и акклиматизации, в озеленении парков, скверов, полос отвода железных и автомобильных дорог, придомовых территорий. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Под запретом находятся несколько видов растений, в том числе древесные (ясенелистный клен, робиния лжеакация) и травянистые (борщевики Сосновского и Мантегацци, канадский и гигантский золотарник, посевная конопля, снотворный мак, лопастной эхиноцистис). Перечень утвержден постановлением Минприроды от 28 ноября 2008 года №106. Распространение и численность этих растений подлежит регулированию", - отметили в ведомстве.

В соответствии с законом "О растительном мире" пользователи земельных участков или водных объектов обязаны не допускать интродукции и акклиматизации растений с нарушением требований белорусского законодательства.

Территориальные органы Минприроды усилят контроль за недопущением выращивания юридическими лицами и гражданами растений из перечня запрещенных. Если будут установлены факты посадки и выращивания инвазивных видов растений, государственные инспекторы по охране окружающей среды примут меры в соответствии с действующим законодательством.-0-