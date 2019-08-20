В Минприроды рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителями Национальной академии наук Беларуси и общественностью разработало рекомендации для населения по поведению при встрече с дикими животными, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Лес желательно посещать не в одиночку. Отправляясь туда, скажите кому-то, куда именно вы идете и когда собираетесь вернуться, берите с собой средства связи и необходимые контакты. В лесу нужны соответствующие одежда и обувь, которая защитит от укусов ос, пчел, шершней, гадюк. Для этих целей подходит шуршащая одежда, головной убор, закрывающий волосы, высокие сапоги. Не пытайтесь подкрасться к животному! Встречу лучше предотвратить: шум от разговоров, смеха, пения, шарканья или топота ног, шелест от проводимой по растительности палки спугнет зверя. Важно внимательно смотреть под ноги и по сторонам, осматривать место для отдыха. Если все же вы встретите диких животных, дайте им возможность уйти. Помните, что здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга либо неожиданности или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны", - отметили в пресс-службе.

Если встречи с диким животным не удалось избежать, нельзя убегать, поворачиваться к нему спиной. Отступать нужно медленно, пятясь, наблюдая за его поведением. Не надо смотреть зверю прямо в глаза, но при этом нельзя упускать его из вида. Не следует паниковать, делать резкие движения, размахивать руками, кричать. Лучше замереть и оценить ситуацию - состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку. "Никогда не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, даже если это кажется безопасным, особенно если животное само идет на контакт, так как это один из признаков опасного заболевания - бешенства. Ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их, не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным. Лучше держаться подальше от детенышей млекопитающих", - предупреждают в Минприроды.

Даны и конкретные рекомендации по каждому виду животных. "Если вы заметили кабана или самку с детенышами, а они вас - нет, старайтесь медленно и без шума уйти в сторону, так как кабаны слышат и видят хуже человека. Если кабан видит вас, не пытайтесь бежать (он бегает значительно быстрее людей), а лезьте на дерево, не дожидаясь признаков агрессии. Лось, косуля и благородный олень иногда могут атаковать человека во время гона. При встрече с ними необходимо застыть и стоять неподвижно, не делая резких движений и попыток убежать. Допускается медленно отходить, пятясь и постоянно держа животное в поле зрения, или попытаться спрятаться за деревом (у них не очень хорошее зрение). При встрече с волком или стаей можно медленно отступать, не поворачиваясь спиной и не глядя зверям в глаза. Если волк все-таки напал, защищаться нужно подручными предметами, стоя спиной к дереву или зарослям. Если удастся отбиться от первого волка, ранить его, то остальные отступят", - рассказали в министерстве.

Встреча с бурым медведем - самая сложная для человека по ряду причин (сложное поведение зверя, легкая возбудимость, маловыразительная мимика), поэтому и вариантов действий довольно много. Обычно медведи боятся людей. Если встреча с медведем все-таки произошла и он не убегает, это может означать, что зверь не заметил человека, перепутал с крупным животным либо еще не решил, как поступить. Медведь может подойти близко к человеку как с оборонительными целями, так и просто из любопытства, его также может заинтересовать еда. Отходить от медведя необходимо без резких движений, спокойно, шагом, но достаточно быстро, лучше в сторону, стараясь при этом оказаться с наветренной стороны, чтобы он мог почуять запах человека. "Отступая, не поворачивайтесь спиной к зверю, и только отпятившись на 10-15 м, можно медленно, боком отходить. Но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Если у вас есть в руках какие-либо вещи (например рюкзак) - бросьте зверю. Пока медведь изучает незнакомый предмет, вы успеете немного отойти в сторону или вскарабкаться на дерево. В некоторых случаях можно отпугнуть медведя сильным и необычным шумом. В случае, если зверь пошел на человека в агрессивную атаку, многие эксперты рекомендуют притвориться мертвым. Если это не сработало, используйте палки, камни для удара по морде (это очень чувствительная часть), аэрозоли или песок в глаза. Никогда не бегите на глазах у медведя", - советуют специалисты.

В некоторых случаях можно попытаться воспользоваться методом резкого увеличения собственного размера - сделать так, чтобы визуально казаться больше, чем есть на самом деле (взять в руки и поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ или куртку) Такой способ рекомендуется при встрече с бурым медведем, волком, лосем, оленем, косулей, собакой.

Для отпугивания медведей от пасек и мест выпаса скота рекомендуется использовать светошумовые методы: радио (круглосуточный звук возле пасек), освещение (фонарь, оснащенный детектором движения, или постоянно горящий фонарь возле пасеки или загона для скота), сигнализацию (включение звука и света при детекции движения), пиротехнические средства.

"В настоящее время Минприроды совместно с заинтересованными разрабатывает проект нормативного правового акта. Этот документ будет регулировать вопросы взаимодействия государственных органов, иных организаций при обнаружении дикого животного, которое может представлять угрозу жизни и здоровью граждан или находится в бедственном положении", - добавили в пресс-службе.-0-