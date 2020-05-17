В Минприроды рассказали о причинах появления песчаных бурь, дюн и понижении грунтовых вод в Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние годы в Беларуси бьют температурные рекорды. Все чаще в этот период на территории нашей страны стали регистрировать не характерные для наших широт природные аномалии: появление песчаных бурь и дюн, обмеление рек. О причинах таких перемен рассказал в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"Сегодня изменение климата уже налицо, и нынешняя весна тому подтверждение", - заметил Андрей Худык. Он привел несколько примеров. Так, согласно статистике многолетних метереологических наблюдений, которые проводятся в Беларуси с 1881 года, из 20 самых жарких лет 15 пришлись на последнее тысячелетие. В этом плане 2019 год побил все рекорды: его средняя годовая температура составила 8,8 градусов и превысила климатическую норму на 2,1 градуса. При этом предыдущее превышение нормы было зафиксировано в 2015 году: оно составило 1,8 градуса.

В качестве еще одного подтверждения своих слов Андрей Худык привел прошедшую зиму 2019-2020 годов, которую считают аномальной: ее средняя температура составила 1,5 градуса и превысила климатическую норму на 5,5 градусов. "Как таковой зимы не было, отсюда этот коллапс в температурных и водных режимах - это обусловило такие перемены в природе: песчаные бури, дюны, понижение грунтовых вод, изменение биоразнообразия. Все это, однозначно, следствие антропогенного влияния, а также постоянно растущей индустриализации экономики во всем мире", - пояснил министр.

Глава Минприроды также заметил, что, по прогнозам ученых, вся территория Беларуси через 30 лет будет соответствовать по гидрометеорологическим условиям нынешней северной части Украины. "Поэтому у нас есть пример и знания, каким образом получать выгоду, а не только адаптироваться под изменяющийся климат", - сказал он. Безусловно, обеспокоена изменениями климата не только наша страна, но и все мировое сообщество, которое занимается сейчас тем, чтобы не допустить резкого потепления на планете, ведь это может привести к коллапсу в природе. Наша страна присоединилась к Парижскому соглашению, выполняет требования Киотского протокола.

По словам Андрея Худыка, самыми уязвимыми отраслями к изменению климата являются прежде всего сельское и лесное хозяйства. Так, в Беларуси Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Министерством лесного хозяйства разработана стратегия по адаптации экономики к изменению климата до 2050 года, а также выстроены планы мероприятий и действий по смягчению негативных последствий на эти отрасли до 2030 года. Все предусмотренные меры в нашей стране выполняются. Среди них, например, выращивание теплолюбивых и устойчивых к засухе культур, создание гибридов растений, среди которых и лесные породы, более устойчивые к изменениям температурного режима, а также к вредителям. В ближайшее время в наших лесах увеличится количество лиственных деревьев: клена, бука, березы. "Поэтому на сегодняшний день мы не только адаптируемся под изменяющийся климат, но и получаем пользу от этого. Как мы видим, наши сельское и лесное хозяйства работают стабильно, наращивают объемы и улучшают экономику",- заключил министр.-0-