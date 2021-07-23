В Минск начинают летать авиакомпании Georgian Airways, Avia Traffic Company и "Северсталь"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск начинают летать новые авиакомпании из Грузии, Кыргызстана и России, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.

С 3 августа в Минск начинает летать кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек. С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways (Грузия) по маршруту Тбилиси - Минск - Тбилиси.

А с 1 сентября национальный аэропорт начнет принимать рейсы российского перевозчика "Северсталь" Череповец - Минск - Череповец.-0-