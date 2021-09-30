В Минск прибыла первая партия БТР Арзамасского машиностроительного завода

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А Арзамасского машиностроительного завода, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ и Военная академия Беларуси.

Перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную. На прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи ОАО "Агат-Систем" и прицелы ОАО "Пеленг" белорусского производства.

Помимо БТР-82А в Беларусь прибыли и две единицы БРЭМ-К - бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси БТР-80. Они предназначены для оснащения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад.

Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре.

БТР-82А - новейший российский образец колесной бронированной техники, принятый на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году и пришедший на смену советскому БТР-80. Бронемашины такой модели также используются в армиях Азербайджана и Казахстана. -0-

Фото "Ваяр"