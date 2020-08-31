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31 августа 2020, 09:00

В Minsk World акция - ко Дню знаний квартиры для сотрудников системы образования с выгодой до 20%!

Фото из архива
Фото из архива

Более 340 гектаров жилой, коммерческой и общественной недвижимости практически в центре Минска. Современные красивые новостройки с площадками для спорта и отдыха прямо во дворе. Развитая инфраструктура, включающая школы, детские сады, магазины и метро в шаговой доступности. Все это – Minsk World, самый масштабный многофункциональный комплекс в Европе!

Квартира в Minsk World – это ваша надежная инвестиция и лучшее решение жилищного вопроса. А выгодные акции от застройщика сделают процесс покупки еще приятнее и проще!

В июле стартовала специальная программа для работников системы здравоохранения, которые получили возможность приобрести квартиры со скидкой до 20%. Многие уже воспользовались этой возможностью и остались очень довольны. Программа действует до конца года.

А в честь Дня знаний застройщик подготовил специальное предложение и для сотрудников системы образования – при покупке квартиры скидка для них также составит до 20%. Самое время решить свой квартирный вопрос выгодно!

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич
Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

– Мы с огромным уважением и благодарностью относимся к представителям системы образования и здравоохранения – и рады возможности помочь им решить жилищный вопрос. Ведь учителя и медики вносят огромный вклад в нашу жизнь и достойны самого лучшего. Именно поэтому мы разработали специальные программы для покупки жилья в комплексе Minsk World, которые будут действовать до конца года, – подчеркнул председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

Все жилье в комплексе Minsk World отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и остекленными лоджиями. Высота потолков – 2,7 метра, а на первых и последних этажах во многих домах – 3 метра.

В зависимости от количества квартир в каждом подъезде – по два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные уникальные дизайнерские лобби.

Minsk World интересен еще и огромным выбором квартир и планировок на любой вкус – от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров!

Minsk World – это более 340 гектаров жилой, коммерческой и общественной недвижимости практически в центре Минска
Minsk World – это более 340 гектаров жилой, коммерческой и общественной недвижимости практически в центре Минска

Строительство жилого комплекса Minsk World продвигается с опережением графиков. За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика.

На сегодня строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

На выбор покупателей – более чем 20 домов. "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Кейптаун", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин" и "Эмиратс Волна"… У каждого дома свой яркий характер!

Что же выбрать? Вот только несколько интересных вариантов!

Недавно стартовали продажи квартир в новостройке "Глазго" с ценой от 2 500 рублей за квадратный метр. На выбор в 25-этажном доме квартиры от 29 до 75 квадратных метров. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и остекленные лоджии. Один из трех лифтов – панорамный. Этот дом точно не оставит равнодушным!

Дом "Глазго"
Дом "Глазго"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей с квартирами площадью от 30 до 86 квадратных метров. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции – по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей с квартирами площадью от 43 до 78 квадратных метров. В каждой секции – по три лифта, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов – байк-боксы.

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

"Копенгаген" благодаря специальной небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме 25 этажей с квартирами площадью от 29 до 74 квадратных метров. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с козырьками от осадков. Дом будет оборудован тремя лифтами.

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Также на днях стартовали продажи парковочных мест для комфортного размещения автомобиля – в уже готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант – цены от 31 000 до 38 000 рублей за машиноместо.

Уже началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин
Уже началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

Паркинг оборудован двумя грузопассажирскими лифтами, адаптированными к потребностям лиц с ограниченными возможностями. На первом уровне предусмотрены места увеличенной площади. Организован пропускной режим, что исключает проникновение на территорию посторонних лиц. Ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Какие еще преимущества вы получаете, приобретая квартиру в комплексе Minsk World? Плюсов очень много!

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который уже активно строится. МФЦ призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Впечатляющие возможности для бизнеса и карьерного роста!

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл". Выгодные покупки в многочисленных магазинах, где будут представлены самые известные мировые бренды, огромный фудкорт, кинотеатр и интересные развлечения для детей и взрослых – все это будет рядом с вашим домом. Прямо как "Дана Молл", только еще больше!

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

В комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги.

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. Везти детей в другой конец города на учебу или в кружки не придется – все это будет рядом с домом.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Minsk World – это экология и здоровье. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

В центре комплекса будет разбит большой зеленый парк с современным ландшафтным дизайном, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками.

Сеть велодорожек пройдет через парк и свяжет все кварталы комплекса – первые километры уже проложены. Во дворах домов расположатся детские и спортивные площадки.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры
В каждом дворе – спортивные площадки и тренажеры

Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Так что вместе с квартирой можно приобрести и офис для вашего успешного бизнеса или сдачи в аренду!

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"
Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

Например, в квартале "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен этой осенью, уже готов торговый центр площадью почти 4 000 кв. м. Также коммерческая недвижимость занимает весь первый этаж дома "Эмиратс Волна".

В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж - для успешного бизнеса
В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж - для успешного бизнеса

Minsk World – это настоящий город будущего. Вашего будущего. Успейте купить здесь квартиру на самых выгодных условиях!

Покупайте квартиру в комплексе Minsk World за собственные наличные средства и получайте самый выгодный курс ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро!

Но даже если у вас нет сразу всей необходимой суммы – этот вопрос легко решаем благодаря уникальным финансовым условиям от застройщика!

Огромной популярностью пользуется беспроцентная рассрочка. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Вы вносите от 30% стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными частями на выбранный вами срок.

Поторопитесь – только до конца августа квартиру можно приобрести в рассрочку на 10 лет и даже без первоначального взноса! Остался всего один день, чтобы воспользоваться этими условиями!

Еще один выгодный вариант – партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 19 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – лучшие условия на квартиры, индивидуальный подход к каждому и дополнительная выгода до 20% для сотрудников систем здравоохранения и образования!

Позвольте нам позаботиться о решении вашего жилищного вопроса!

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