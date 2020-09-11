В Minsk World квартиры до 20% выгодней – для IT, учителей и медиков! Курс ниже банковского!

Многофункциональный комплекс Minsk World – это настоящий город будущего! Удобное расположение практически в центре столицы, развитая транспортная инфраструктура, огромное разнообразие современной жилой, коммерческой и общественной недвижимости создают все условия для комфортной жизни и успешного бизнеса.
Квартиры и офисы в комплексе Minsk World – это ваша надежная и выгодная инвестиция! А яркие акции и предложения делают покупку еще более привлекательной и доступной!
В июле стартовало специальное предложение для работников здравоохранения, которые получили возможность приобрести жилую и коммерческую недвижимость в комплексе Minsk World со скидкой до 20%. Этим предложением уже воспользовались сотни семей медицинских работников!
С 1 сентября возможность приобрести квартиру в комплексе Minsk World со скидкой до 20% получили и работники системы образования – педагоги и воспитатели учреждений дошкольного, среднего, профессионально-технического, специального, высшего и дополнительного образования, студенты педагогических вузов и колледжей, педагоги-пенсионеры.
Также в начале сентября возможность выгодной покупки недвижимости в комплексе Minsk World получили специалисты и сотрудники такой значимой сферы экономики, как IT. При приобретении жилья и коммерческой недвижимости для этой категории работников выгода составит также до 20%.
Еще один аргумент в пользу покупки квартиры в Minsk World – самый выгодный расчетный курс! Готовы сразу оплатить 100% стоимости будущего жилья собственными средствами? Тогда для вас стоимость покупки квартиры будет рассчитана по специальному фиксированному курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.
Выбор недвижимости в самом масштабном комплексе Европы впечатляет!
На сегодня строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".
В компании понимают, что владельцам квартир не терпится скорее отпраздновать новоселье. Строительство комплекса Minsk World идет строго по графику, а часто и с опережением сроков. За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика.
Все новостройки – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус – от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.
В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные дизайнерские лобби, где есть все удобства: стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера с удобными креслами и столиками, санитарная комната с пеленальным столиком.
В вестибюлях многих домов дополнительно есть байк-боксы для хранения велосипедов и колясок. Из лобби, как правило, два выхода, что позволяет не обходить здание. Вход в дом оборудован с учетом принципов организации безбарьерного пространства, чтобы людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками было удобно.
На выбор покупателей – более 20 новостроек. "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин" и "Эмиратс Волна"… У каждого дома свое название и свой яркий характер!
Что же выбрать? Вот только несколько интересных вариантов!
Буквально на днях стартовали продажи квартир в 25-этажном доме "Лиллехаммер" с ценой квадратного метра – от 2 600 рублей! Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра, собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В доме будет три лифта, один из которых – панорамный.
В полностью готовом "Кейптауне" – 18 этажей. Все остекление имеет красивую тонировку под бронзу. На первом этаже квартиры с отдельным входом и собственными огороженными террасами. В доме два лифта, один из которых панорамный. Купить готовую квартиру здесь можно по цене от 3 000 рублей за квадратный метр!
В 25-этажном "Глазго" цена квартир стартует от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и остекленные лоджии. Один из трех лифтов – панорамный.
Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции – по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.
Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции – по три лифта, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов – байк-боксы.
Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме предусмотрено три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с козырьками от осадков. Почти таунхаус, но только в центре города!
Какие еще преимущества вы получаете, приобретая квартиру в комплексе Minsk World? Плюсов очень много!
Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!
Бизнес-доминантой комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов. Отличная возможность для развития бизнеса и карьерного роста!
Рядом строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных учреждений для детей и взрослых.
В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.
В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.
Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок. А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.
Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Буквально на днях стартовала продажа парковочных мест в многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.
Буквально в каждом квартале на первых этажах жилых зданий запланированы коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Так что вместе с квартирой можно приобрести и офис для вашего успешного бизнеса или сдачи в аренду!
Minsk World – это город вашего будущего. Успейте купить здесь недвижимость на лучших условиях!
Уникальные акции от застройщика делают покупку еще доступней и привлекательней: сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования могут приобрести квартиры с выгодой до 20%!
Лучшее предложение – это покупка за собственные средства! Стоимость квартиры будет рассчитана по курсу ниже банковского – 2,75 рубля за евро.
Нет всей необходимой для покупки суммы? Этот вопрос легко решаем!
Приобрести квартиры в комплексе Minsk World можно в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Первоначальный взнос может составить 10%, 20% или 30%. Чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия!
Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.
Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Minsk World – самый большой выбор недвижимости на самых лучших условиях! Выгода до 20% для сотрудников IT, здравоохранения и образования!
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