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Общество
11 сентября 2020, 09:00

В Minsk World квартиры до 20% выгодней – для IT, учителей и медиков! Курс ниже банковского!

Многофункциональный комплекс Minsk World – это настоящий город будущего! Удобное расположение практически в центре столицы, развитая транспортная инфраструктура, огромное разнообразие современной жилой, коммерческой и общественной недвижимости создают все условия для комфортной жизни и успешного бизнеса.

Квартиры и офисы в комплексе Minsk World – это ваша надежная и выгодная инвестиция! А яркие акции и предложения делают покупку еще более привлекательной и доступной!

В июле стартовало специальное предложение для работников здравоохранения, которые получили возможность приобрести жилую и коммерческую недвижимость в комплексе Minsk World со скидкой до 20%. Этим предложением уже воспользовались сотни семей медицинских работников!

С 1 сентября возможность приобрести квартиру в комплексе Minsk World со скидкой до 20% получили и работники системы образования – педагоги и воспитатели учреждений дошкольного, среднего, профессионально-технического, специального, высшего и дополнительного образования, студенты педагогических вузов и колледжей, педагоги-пенсионеры.

Также в начале сентября возможность выгодной покупки недвижимости в комплексе Minsk World получили специалисты и сотрудники такой значимой сферы экономики, как IT. При приобретении жилья и коммерческой недвижимости для этой категории работников выгода составит также до 20%.

Еще один аргумент в пользу покупки квартиры в Minsk World – самый выгодный расчетный курс! Готовы сразу оплатить 100% стоимости будущего жилья собственными средствами? Тогда для вас стоимость покупки квартиры будет рассчитана по специальному фиксированному курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

Приобрести квартиры можно уже в 10 кварталах, на выбор – более 20 новостроек!
Приобрести квартиры можно уже в 10 кварталах, на выбор – более 20 новостроек!

Выбор недвижимости в самом масштабном комплексе Европы впечатляет!

На сегодня строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

В компании понимают, что владельцам квартир не терпится скорее отпраздновать новоселье. Строительство комплекса Minsk World идет строго по графику, а часто и с опережением сроков. За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Строительство комплекса Minsk World идет строго по графику, а часто и с опережением сроков
Строительство комплекса Minsk World идет строго по графику, а часто и с опережением сроков

Все новостройки – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус – от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.

В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные дизайнерские лобби, где есть все удобства: стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера с удобными креслами и столиками, санитарная комната с пеленальным столиком.

В вестибюлях многих домов дополнительно есть байк-боксы для хранения велосипедов и колясок. Из лобби, как правило, два выхода, что позволяет не обходить здание. Вход в дом оборудован с учетом принципов организации безбарьерного пространства, чтобы людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками было удобно.

Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями
Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

На выбор покупателей – более 20 новостроек. "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин" и "Эмиратс Волна"… У каждого дома свое название и свой яркий характер!

Что же выбрать? Вот только несколько интересных вариантов!

Буквально на днях стартовали продажи квартир в 25-этажном доме "Лиллехаммер" с ценой квадратного метра – от 2 600 рублей! Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра, собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В доме будет три лифта, один из которых – панорамный.

Дом "Лиллехаммер"
Дом "Лиллехаммер"

В полностью готовом "Кейптауне" – 18 этажей. Все остекление имеет красивую тонировку под бронзу. На первом этаже квартиры с отдельным входом и собственными огороженными террасами. В доме два лифта, один из которых панорамный. Купить готовую квартиру здесь можно по цене от 3 000 рублей за квадратный метр!

Дом "Кейптаун"
Дом "Кейптаун"

В 25-этажном "Глазго" цена квартир стартует от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и остекленные лоджии. Один из трех лифтов – панорамный.

Дом "Глазго"
Дом "Глазго"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции – по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции – по три лифта, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов – байк-боксы.

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме предусмотрено три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с козырьками от осадков. Почти таунхаус, но только в центре города!

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Какие еще преимущества вы получаете, приобретая квартиру в комплексе Minsk World? Плюсов очень много!

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

Бизнес-доминантой комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов. Отличная возможность для развития бизнеса и карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Рядом строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных учреждений для детей и взрослых.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок. А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Буквально на днях стартовала продажа парковочных мест в многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.

Началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин
Началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

Буквально в каждом квартале на первых этажах жилых зданий запланированы коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Так что вместе с квартирой можно приобрести и офис для вашего успешного бизнеса или сдачи в аренду!

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"
Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

Minsk World – это город вашего будущего. Успейте купить здесь недвижимость на лучших условиях!

Уникальные акции от застройщика делают покупку еще доступней и привлекательней: сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования могут приобрести квартиры с выгодой до 20%!

Лучшее предложение – это покупка за собственные средства! Стоимость квартиры будет рассчитана по курсу ниже банковского – 2,75 рубля за евро.

Нет всей необходимой для покупки суммы? Этот вопрос легко решаем!

Приобрести квартиры в комплексе Minsk World можно в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Первоначальный взнос может составить 10%, 20% или 30%. Чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – самый большой выбор недвижимости на самых лучших условиях! Выгода до 20% для сотрудников IT, здравоохранения и образования!

Все подробности на сайте bir.by. Выбирайте – и покупайте, пока условия такие выгодные!

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