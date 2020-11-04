В Minsk World – новогодние скидки для всех! А еще рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99% годовых!

Вы верите в новогоднее волшебство? В многофункциональном столичном комплексе Minsk World в эти дни действительно волшебные условия на квартиры. Зачем дожидаться Нового года – исполните свою мечту о собственном жилье уже в ноябре!

Уютная, светлая, в красивой современной новостройке с дизайнерским лобби, скоростными лифтами, панорамными окнами и остекленными лоджиями – именно такой будет ваша квартира в комплексе Minsk World. На выбор – от небольших студий до просторных "евротрешек" и эксклюзивных вариантов с отдельным входом прямо с улицы и "зимним садом". Рядом с вашим домом расположатся школы, детские сады, поликлиники и магазины, финансовый и торговый центр, паркинги и метро. И все это в перспективном районе Минска!

Не удивительно, что недвижимость в комплексе Minsk World пользуется огромной популярностью! На сегодня приобрести квартиры можно уже в 11 кварталах: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов", "Эмиратс Люкс" и "Тропические острова".

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by прямо сейчас – и при покупке экономьте по акции от 4 000 до 10 000 рублей. Также подробности можно узнать в офисе продаж по многоканальному номеру мобильного телефона 7675.

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· До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.

· До минус 20% для молодоженов.

· Скидки для семей с детьми – до 100 евро с каждого кв. метра.

· Скидки для спортсменов-чемпионов – до 100 евро каждого кв. метра.

· Выгода для владельцев "Моцнай карткі" до 1 000 рублей.

Приобрести квартиры можно уже в 11 кварталах комплекса Minsk World

Выбирайте квартиру, которая вам нравится, и не беспокойтесь о финансах! Для покупки квартиры в комплексе Minsk World можно воспользоваться уникальной беспроцентной рассрочкой или выгодным партнерским кредитом. Как они действуют?

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Квартал "Эмиратс Люкс" уже полностью готов – это отличный образец того, каким будет комплекс Minsk World

На сегодня работы ведутся практически в каждом из кварталов комплекса Minsk World. К Новому году планируется сдать в эксплуатацию 10 домов. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке.

Многие покупатели уже получили ключи от своих квартир. Например, на прошлой неделе был сдан в эксплуатацию дом "Эмиратс Волна" в полностью готовом квартале "Эмиратс Люкс". Кстати, здесь еще можно купить квартиры!

А буквально на днях успешно прошел приемку дом "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов". Среди владельцев квартир в этом доме – Ольга Миклуш.

Ольга Миклуш купила квартиру в доме "Сидней Люкс" с выгодной скидкой

– В первую очередь, мне понравился район, месторасположение просто превосходное, рядом метро: 5 минут – и ты в центре! Я уже была здесь раньше, в гостях у подружек, так что смогла оценить преимущества заранее. У меня есть ребенок, и для меня очень важно, что рядом будет много детских садов и школ. Покупала двухкомнатную квартиру – по цене это соизмеримо с моим доходом, так что смогла сразу оплатить всю стоимость. К тому же мне сделали скидку 20% по акции. Получилось вполне доступно! – отмечает Ольга.

Семья Станюленис – Оксана и Юрий – также приобрели квартиру в доме "Сидней Люкс". Это первая собственная квартира супругов в Минске. И, конечно, семья уже вовсю планирует ремонт и переезд!

Семья Станюленис уже вовсю планирует переезд в собственную квартиру в Минске!

– Воспользовались длительной рассрочкой, ежемесячно вносим платеж, это для нас удобно. В квартире привлекла свободная планировка, думаем сделать три комнаты, чтобы у ребенка была отдельная. Нравится, что лоджия остеклена, и даже есть приспособление для цветочных горшков на внешней стороне балкона. Все окна и балконная дверь открываются на проветривание. Тройной стеклопакет. И, что важно, стены и полы ровные. Кроме того, мы изучили готовый квартал "Эмиратс", который рядом, оценили, как благоустраивается территория. И нам это понравилось! – делятся впечатлениями супруги.

Инна Прибыток купила квартиру для себя и дочки площадью 65 "квадратов" на 25-м этаже дома "Сочи", также в квартале "Чемпионов".

Инна Прибыток считает покупку квартиры в комплексе Minsk World для себя и дочки выгодной инвестицией

– Все, как я и хотела: у меня угловая квартира с панорамными окнами с двух сторон – вид открывается прекрасный! Мне нравится, что здесь много света, и за счет того, что этаж последний, будет довольно тихо. Воспользовалась удобной рассрочкой от застройщика, привлекло простое оформление без лишних справок. Еще один плюс – это расположение возле метро. Район развивается, и я считаю эту квартиру хорошим вложением средств на перспективу, – пояснила Инна.

Квартира в комплексе Minsk World – ваш лучший и правильный выбор!

Выбирайте, в каком из кварталов и домов вы хотите жить: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов", "Эмиратс Люкс" и "Тропические острова".

Каждая новостройка имеет собственное название и уникальный архитектурный стиль, а объединяют их общие стандарты застройщика.

Дом "Солт-Лейк-Сити"

Дом "Салоники"

Дом "Манила"

Во-первых, дизайнерское лобби, в котором предусмотрено место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната. Конечно же, все подъезды оборудованы современными домофонными системами. В лобби выходы на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.

В каждом доме дизайнерское лобби с выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин

Во-вторых, лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых обязательно будет повышенной грузоподъемности. Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты – такие раньше встречались лишь в торговых центрах и лучших отелях.

Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

В-третьих, продуманное освещение квартир. Окна, в которых используются стеклопакеты ведущих зарубежных производителей, есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире: или от пола до потолка, или панорамные. Лоджии, которые есть практически в каждой квартире, застеклены.

Во всех квартирах – остекленные лоджии и большие окна

И самое главное – у всех квартир свободная планировка, которая позволяет создавать пространство по желанию владельца. Квартиру можно превратить в одну просторную студию, а можно, в зависимости от площади, выделить ровно такое количество комнат, которое требуется семье. При этом высота потолков – 2,7 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.

И никаких панелек – только монолитно-каркасные технологии строительства!

Буквально на днях в продажу поступили квартиры сразу в 10 новых домах. Знакомьтесь: "Солт-Лейк-Сити" в квартале "Чемпионов", "Барселона", "Салоники", "Дубровник" и "Котор" в квартале "Южная Европа", "Каир" в квартале "Африка", "Нью-Дели" и "Манила" в "Азии", "Фламенко" в квартале "Мировых танцев" и дом "Бали" в новом квартале "Тропические острова".

Время терять нельзя, ведь на старте продаж всегда лучшие условия и лучший выбор!

Дом "Нью-Дели"

Дом "Дубровник"

Дом "Каир"

Дом "Фламенко"

Комплекс Minsk World – это город в городе, где будет все необходимое!

Метро в вашем распоряжении! Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная".

Станция метро "Ковальская Слобода" будет открыта в ближайшее время

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Готовый паркинг почти на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместо

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – большой фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко.

Все кварталы свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Спешите воспользоваться новогодними предложениями в комплексе Minsk World! На ваш выбор – огромное количество квартир на лучших условиях: за собственные средства, в кредит на срок до 20 лет под ставку всего от 4,99% годовых или в уникальную беспроцентную рассрочку до 100 месяцев.

Каждому покупателю – своя акция! Выгодные скидки предусмотрены для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы, молодоженов, а также для семей с детьми, спортсменов-чемпионов и владельцев "Моцнай карткі".

Выбирайте и бронируйте квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и экономьте при покупке до 10 000 рублей. Это идеальный вариант для тех, кто ценит собственное время и деньги!

Или приходите в офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World, который работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Больше не нужно жить в съемном жилье – приобретайте собственное на лучших условиях новогодней акции в уютной, светлой, красивой новостройке в комплексе Minsk World!

Начните Новый год с собственной квартирой в Минске!

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