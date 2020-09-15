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15 сентября 2020, 09:00

В Minsk World - новые дома "Лиллехаммер" и "Глазго"! Цена от 2500 рублей и скидки до 20%!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Современный, масштабный, красивый! Это все о комплексе Minsk World, который стремительно преображает белорусскую столицу. Параллельно с жилыми зданиями возводится вся необходимая инфраструктура: детские сады и школы, поликлиники, паркинги и метро, прокладываются дороги и велодорожки. В общем все, что только необходимо для комфортной жизни и успешного бизнеса в столице Беларуси.

Преимущества и красоту жилых комплексов "Парк Челюскинцев", "Маяк Минска" и Minsk World оценили уже очень многие, запечатлев свои эмоции в фото, видео, прозе и стихах. Все желающие могли представить свои работы в конкурсе "Моя Dana", итоги которого подвели в начале сентября. Лучшие работы можно увидеть на сайте bir.by.

В числе победителей в номинации "Видео" о комплексе Minsk World - Татьяна Литош, трогательный семейный видеоролик которой вы можете видеть в этой статье.

В номинации "Фото" победили Владислав Сачковский и Андрей Размук. А также сердце жюри завоевали строки юной Эмилии Карпович по мотивам известных песен, которые она представила в номинации "Эссе-тезисы":

Я вижу кварталы, жилые массивы…

Как же в "Минск Мире" все красиво!

Родители долго жилье выбирали,

И вот уж порядком они подустали.

- Давайте "Минск Мир", - предложила им я,

- Тут счастлива будет наша семья!

Все страны, континенты могу я обойти!

Но лучше, чем в "Минск Мире", жилья мне не найти!

Я знаю пароль, я вижу ориентир:

- Где лучшая квартира?

- Конечно же, в "Минск Мир"!

Кто придумал?

Кто построил?

Город в городе для нас!

Это лучшее решение!

Этот город - просто класс!

На сегодня строительство ведется уже в 14 кварталах Minsk World, признанного самым масштабным комплексом Европы. Все четко по графику и даже с опережением сроков! За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. На выбор покупателей - более 20 домов!

Одновременно с жилыми домами строится вся инфраструктура для комфортной жизни. Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Одновременно с жилыми домами строится вся инфраструктура для комфортной жизни. Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

А цены самые соблазнительные - от 2 500 рублей за квадратный метр. Нельзя упускать такую возможность!

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Дом "Лиллехаммер" назван в честь норвежского города, где белорусы завоевали олимпийские медали
Дом "Лиллехаммер" назван в честь норвежского города, где белорусы завоевали олимпийские медали

Что же выбрать? Самые лучшие предложения в домах "Лиллехаммер" и "Глазго", которые поступили в продажу недавно!

"Лиллехаммер", названный в честь норвежского города, где белорусская команда атлетов завоевала медали на зимней Олимпиаде 1994 года, расположен в квартале "Чемпионов". Цена квартир в этом доме - от 2 600 рублей за метр квадратный!

Возвышаясь на 25 этажей, "Лиллехаммер" сразу привлекает взгляд своим сверкающим фасадом в золотистых тонах. Строительство дома уже началось и будет завершено в феврале 2022 года.

Панорамное остекление наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Площадь квартир - от 30 до 63 кв. метров, а высота потолков - 2,7 метра. Все квартиры - свободной планировки.

Эксклюзивный вариант - квартиры на первом этаже, с высотой потолков 3,3 метра, собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В таких квартирах помимо главного входа есть и второй автономный - с улицы через террасу.

Лоджии и панорамное остекление сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

В доме будет три скоростных и бесшумных лифта ведущего производителя этого оборудования компании OTIS. Из них один - панорамный грузоподъемностью 1 000 кг!

Почувствуйте себя, как в пятизвездочном отеле, в лобби дома "Лиллехаммер"!
Почувствуйте себя, как в пятизвездочном отеле, в лобби дома "Лиллехаммер"!

Жителей и гостей дома "Лиллехаммер" встретит просторное дизайнерское лобби, украшенное видами этого норвежского города. Здесь расположатся стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. В вестибюле также будет специальный байкбокс для хранения велосипедов на 20 мест.

Невысокое крыльцо, расположенное на уровне земли, будет особенно удобно для людей с ограниченными возможностями и молодых мам с колясками.

В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале - детский сад
В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале - детский сад

Квартал "Чемпионов" - это территория спорта и здорового образа жизни. Все дома здесь названы в честь городов мира, в которых белорусские атлеты становились чемпионами на крупнейших соревнованиях планеты. Не случайно именно здесь уже приобрели квартиры многие известные спортсмены!

Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр - потренироваться или позаниматься спортом жители смогут запросто!

В квартале "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком
В квартале "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком

Буквально в нескольких шагах от дома "Лиллехаммер" - строящаяся станция метро "Аэродромная". С двух сторон квартала "Чемпионов" - широкие магистральные улицы, которые позволяют всего за несколько минут на автомобиле оказаться на площади Независимости.

Внутри квартала "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

"Глазго" назван в честь крупного портового города Шотландии
"Глазго" назван в честь крупного портового города Шотландии

Еще одна новинка - дом "Глазго", в котором квадратный метр стоит от 2500 рублей! Новостройка высотой 25 этажей в квартале "Северная Европа" - это ваша возможность погрузиться в атмосферу одного из старейший и красивейших городов Шотландии.

Все квартиры свободной планировки, их площадь - от 28 до 75 кв. метров. Вы сможете придать своему жилью именно тот облик, о котором мечтаете. Тем более что высота потолков в 2,7 метра это позволяет. На первом и последнем этажах еще больше пространства - здесь высота потолков 3 метра и более!

В каждой квартире - остекленные лоджии, а в квартирах большей площади - еще и балконы. Все окна - панорамные, с детскими замками и безопасными стеклопакетами известных мировых производителей. Остекление имеет тонировку цвета небесной лазури!

Фасад дома - это практически сплошное стекло с тонировкой небесной лазури
Фасад дома - это практически сплошное стекло с тонировкой небесной лазури

Выбирайте жилье на любом этаже! В доме три бесшумных и скоростных лифта OTIS, один из которых - панорамный. Любуйтесь любимым городом с высоты птичьего полета!

В просторном и красивом лобби предусмотрены все удобства: стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком. И даже специальный стеллаж для любителей букшеринга - обменяться с соседом интересной книгой не составит проблем. Уже не говоря о знаменитой шотландской клетке и панораме видов Глазго, которые будут радовать вас и ваших гостей!

В лобби "Глазго" предусмотрены все удобства, а один из трех лифтов будет панорамным
В лобби "Глазго" предусмотрены все удобства, а один из трех лифтов будет панорамным

Очень удобное решение, помогающее не обходить дом в случае необходимости - два выхода из лобби на обе стороны дома.

В "Глазго" будет отдельное помещение для хранения 10 велосипедов, а также специальный бокс для размещения детских колясок.

Дом расположен напротив остановки общественного транспорта в квартале "Северная Европа" - вдоль продолжения улицы Жуковского. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники. В соседнем квартале - сразу две школы.

Во дворах домов предусмотрены детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с лавочками, многочисленные зеленые насаждения и открытые парковки для велосипедов.

В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники
В квартале "Северная Европа" откроются детский сад и поликлиники

Комплекс Minsk World - это ваш выбор! Это город в городе, где будет все необходимое для жизни и бизнеса!

Доминантой деловой активности и точкой притяжения комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, строительство которого уже началось. МФЦ будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World станет бизнес-доминантой комплекса
Международный финансовый центр Minsk World станет бизнес-доминантой комплекса

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной - обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

По соседству строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
По соседству строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

В комплексе особое внимание уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбор огромный!

Метро в вашем распоряжении! Рядом с комплексом Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция - "Аэродромная".

В комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. В готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа - на сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.

Уже началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин
Уже началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. Здесь будут также детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад во дворе дома "Диадема"
Детский сад во дворе дома "Диадема"

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

В центре комплекса появится большой зеленый парк, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек, а в обустроенных зеленых дворах расположатся детские и спортивные площадки.

Фото: Владислав Сачковский, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Владислав Сачковский, победитель конкурса "Моя Dana"

Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Недвижимость в комплексе Minsk World - надежная инвестиция и очень выгодное приобретение!

Выбирайте выгодный вам вариант приобретения квартиры: за собственные средства по лучшему расчетному курсу 2,75 рубля за евро. Цена - от 2 500 рублей за метр! Или воспользуйтесь уникальной беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни - с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны - Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске - региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World - отличное решение жилищного вопроса и надежная инвестиция! Лучшие квартиры в домах "Лиллехаммер" и "Глазго"! Цена от 2 500 рублей за метр!

Не откладывайте на завтра то, что можно выгодно купить сегодня!

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