В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!

Октябрь – время покупать квартиры и офисы в Minsk World! В престижном столичном комплексе выгодные акции и скидки для каждого!
Только до конца октября скидка 10% на все квартиры и помещения во всех домах квартала "Северная Америка". "Сан-Франциско" или "Лос-Анджелес", "Квебек" или "Ванкувер", "Нью-Йорк" или "Новый Орлеан"? Выбирайте!
А при покупке в октябре в доме "Пекин" 3-комнатной квартиры площадью от 68 кв. метров в подарок вы получите машиноместо в готовом крытом паркинге рядом. Цены в этом паркинге стартуют от 30 000 рублей за место – вам оно достанется бесплатно в придачу к "трешке"!
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- Максимальный срок – до 20 лет.
- В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).
- Доля участия собственными средствами – всего от 10%.
- При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.
Также отличный вариант – уникальная беспроцентная рассрочка от застройщика на приобретение квартиры на срок до 100 месяцев.
- Без справок о доходах и поручителей.
- Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.
- Для оформления договора нужен только паспорт.
- Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия.
Это еще не все! В комплексе Minsk World действуют также и другие акции на квартиры и коммерческие помещения. Используйте их, чтобы сделать покупку еще выгодней!
Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.
Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться такими акциями:
- Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.
- Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.
- Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!
К каждому клиенту – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут определиться с лучшим вариантов недвижимости, рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей! Все консультации возможны и дистанционно – по телефону 7675.
Преимущества Minsk World очевидны!
Самый масштабный комплекс Европы создается по принципу "город в городе". Школа или детский сад – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.
Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall.
Все нужное для комфортной городской жизни и успешного бизнеса в комплексе Minsk World будет в шаговой доступности!
Все дома в комплексе – это красивые каркасно-монолитные здания с большими окнами и остекленными лоджиями. В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта. У каждой новостройки уникальное дизайнерское лобби, где предусмотрены: зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и даже ресепшн для консьержа!
Многие дома имеют специальные комнаты для хранения велосипедов и колясок, удобные сквозные подъезды, чтобы выйти сразу во двор или на улицу. Как правило, вход оборудован по принципам безбарьерного пространства на уровне земли либо оснащен удобными пандусами.
Строительство идет по графику – и даже с опережением сроков. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн проследить за ходом работ на строительной площадке.
Выбирайте, где вы хотите жить: в "Пекине" или квартале "Северная Америка"?
Великолепный "Пекин" насчитывает пять секций высотой от 23 до 25 этажей. На верхних этажах дома расположатся пентхаусы с открытой террасой прямо на крыше дома, а на первом этаже – квартиры с отдельным входом с улицы.
Также на первом этаже дома предусмотрены помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг. Удобно для жильцов и выгодно для открытия бизнеса!
Квартал "Чемпионов" – это территория спорта и здорового образа жизни. Здесь будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, откроется физкультурно-оздоровительный центр.
Внутри квартала уже строится школа с отличным стадионом. , а также здесь разместятся детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха . В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.
Буквально в нескольких шагах от дома "Пекин" – строящаяся станция метро "Аэродромная".
Выбирайте 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" – и получайте в подарок машиноместо в комфортном крытом паркинге рядом!
Паркинг построен в соответствии с международными стандартами, что полностью исключает риск резких температурных перепадов, оборудован для людей с ограниченными возможностями. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Организован пропускной режим, что исключает проникновение на территорию посторонних лиц.
Прекрасным выбором станет и покупка квартиры или офиса в квартале "Северная Америка" со скидкой 10%!
25-этажный "Лос-Анджелес" легко исполнит вашу мечту о светлой и уютной квартире. На первом этаже вход в каждую квартиру отдельный – с улицы. Один из трех лифтов – панорамный. В доме есть квартиры с террасами, а крыша здания согласно проекту будет эксплуатируемой.
А может быть, вашим выбором станет дом "Нью-Йорк" или "Сан-Франциско"? Зеркальные тонированные фасады этих 25-этажных домов будут так восхитительно сверкать на солнце, что вы почувствуете себя как на Манхэттене!
В дизайне вестибюля дома "Сан-Франциско" будут обыграны знаменитые трамвайчики этого города и мост Золотые Ворота. А в доме "Нью-Йорк" вы окунетесь в атмосферу знаменитого "большого яблока", как иногда называют этот мегаполис!
В доме "Квебек" – 20 этажей. Один из трех лифтов, грузоподъемностью 1000 кг, – панорамный . На первом этаже квартиры с отдельным входом прямо с улицы, террасой со стеклянным козырьком и калиткой. Второй вход в эти квартиры – традиционный, из лобби. Почувствуйте себя как в таунхаусе!
"Ванкувер" насчитывает 20 этажей. На первом будут расположены квартиры с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы. Это новостройка высокого уровня комфорта, где есть все необходимое для вашей комфортной жизни!
"Новый Орлеан" – это солнечный джаз в самом центре Минска! В доме 25 этажей. В вестибюле предусмотрен отдельный бокс для хранения велосипедов и увеличенный тамбур для детских колясок. Один из трех лифтов – панорамный!
Внутри квартала "Северная Америка" будут построены сразу две школы. В соседних кварталах – детские сады. У каждого дома разместятся спортивные и детские площадки, зоны спокойного отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.
Квартира или коммерческое помещение в комплексеMinsk World – это ваша надежная и выгодная инвестиция и лучший выбор!
Две новые строящиеся станции метро – "Аэродромная" и "Ковальская Слобода" – и многочисленные остановки общественного транспорта позволят с легкостью добраться в любой район столицы.
Расположить автомобиль можно будет на открытых парковочных местах по периметру квартала либо на крытых паркингах. Первый из них, на 800 мест, уже начал свою работу – выбрать и забронировать машиноместо можно на сайте застройщика bir.by. А купив "трешку" в доме "Пекин", вы сможете получить здесь машиноместо бесплатно!
В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.
В центре комплекса Minsk World появится большой парк с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. Прекрасное место для романтических свиданий и семейных прогулок. Все кварталы комплекса свяжут современные велодорожки.
Жителям комплекса Minsk World наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены как магазины ведущих мировых и белорусских брендов, так и развлечения на любой вкус и возраст.
Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.
Не упустите возможность стать обладателем недвижимости в престижном столичном комплексе Minsk World – на выгодных акционных условиях!
Выбирайте квартиру или офис в квартале "Северная Америка" со скидкой 10%! Или покупайте 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" и получайте в подарок машиноместо в паркинге!
Бронируйте квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и экономьте при покупке от 4 000 до 10 000 рублей!
Или приходите в офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World , который работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.
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Октябрь – время покупать недвижимость в Minsk World