В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!

Октябрь – время покупать квартиры и офисы в Minsk World! В престижном столичном комплексе выгодные акции и скидки для каждого!

Только до конца октября скидка 10% на все квартиры и помещения во всех домах квартала "Северная Америка". "Сан-Франциско" или "Лос-Анджелес" , "Квебек" или "Ванкувер" , "Нью-Йорк" или "Новый Орлеан" ? Выбирайте!

А при покупке в октябре в доме "Пекин" 3-комнатной квартиры площадью от 68 кв. метров в подарок вы получите машиноместо в готовом крытом паркинге рядом. Цены в этом паркинге стартуют от 30 000 рублей за место – вам оно достанется бесплатно в придачу к "трешке"!

Нет всей необходимой суммы? Воспользуйтесь партнерским кредитом Белинвестбанка для покупки квартиры в белорусских рублях.

Максимальный срок – до 20 лет.

В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

Также отличный вариант – уникальная беспроцентная рассрочка от застройщика на приобретение квартиры на срок до 100 месяцев.

Без справок о доходах и поручителей.

Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

Для оформления договора нужен только паспорт.

Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия.

Фото: Владимир Пацкевич, участник конкурса "Моя Dana". Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!

Это еще не все! В комплексе Minsk World действуют также и другие акции на квартиры и коммерческие помещения. Используйте их, чтобы сделать покупку еще выгодней!

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться такими акциями: