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05 октября 2020, 11:26

В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"
Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Октябрь – время покупать квартиры и офисы в Minsk World! В престижном столичном комплексе выгодные акции и скидки для каждого!

Только до конца октября скидка 10% на все квартиры и помещения во всех домах квартала "Северная Америка". "Сан-Франциско" или "Лос-Анджелес", "Квебек" или "Ванкувер", "Нью-Йорк" или "Новый Орлеан"? Выбирайте!

А при покупке в октябре в доме "Пекин" 3-комнатной квартиры площадью от 68 кв. метров в подарок вы получите машиноместо в готовом крытом паркинге рядом. Цены в этом паркинге стартуют от 30 000 рублей за место – вам оно достанется бесплатно в придачу к "трешке"!

Нет всей необходимой суммы? Воспользуйтесь партнерским кредитом Белинвестбанка для покупки квартиры в белорусских рублях.

  • Максимальный срок – до 20 лет.

  • В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

  • Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

  • При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

Также отличный вариант – уникальная беспроцентная рассрочка от застройщика на приобретение квартиры на срок до 100 месяцев.

  • Без справок о доходах и поручителей.

  • Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

  • Для оформления договора нужен только паспорт.

  • Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия.

Фото: Владимир Пацкевич, участник конкурса "Моя Dana". Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!
Фото: Владимир Пацкевич, участник конкурса "Моя Dana". Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!

Это еще не все! В комплексе Minsk World действуют также и другие акции на квартиры и коммерческие помещения. Используйте их, чтобы сделать покупку еще выгодней!

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться такими акциями:

  • Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

  • Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

  • Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!

    • К каждому клиенту – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут определиться с лучшим вариантов недвижимости, рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей! Все консультации возможны и дистанционно – по телефону 7675.

    Преимущества Minsk World очевидны!

    Самый масштабный комплекс Европы создается по принципу "город в городе". Школа или детский сад – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

    Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall.

    Все нужное для комфортной городской жизни и успешного бизнеса в комплексе Minsk World будет в шаговой доступности!

    Все дома в комплексе – это красивые каркасно-монолитные здания с большими окнами и остекленными лоджиями. В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта. У каждой новостройки уникальное дизайнерское лобби, где предусмотрены: зона встречи гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и даже ресепшн для консьержа!

    Многие дома имеют специальные комнаты для хранения велосипедов и колясок, удобные сквозные подъезды, чтобы выйти сразу во двор или на улицу. Как правило, вход оборудован по принципам безбарьерного пространства на уровне земли либо оснащен удобными пандусами.

    Строительство идет по графику – и даже с опережением сроков. Благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by можно в режиме онлайн проследить за ходом работ на строительной площадке.

    Дом "Пекин"
    Дом "Пекин"

    Выбирайте, где вы хотите жить: в "Пекине" или квартале "Северная Америка"?

    Великолепный "Пекин" насчитывает пять секций высотой от 23 до 25 этажей. На верхних этажах дома расположатся пентхаусы с открытой террасой прямо на крыше дома, а на первом этаже – квартиры с отдельным входом с улицы.

    Также на первом этаже дома предусмотрены помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг. Удобно для жильцов и выгодно для открытия бизнеса!

    На первом этаже дома "Пекин" будут квартиры с отдельными входами, а также откроются кафе, магазины, объекты сферы услуг
    На первом этаже дома "Пекин" будут квартиры с отдельными входами, а также откроются кафе, магазины, объекты сферы услуг

    Квартал "Чемпионов" – это территория спорта и здорового образа жизни. Здесь будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, откроется физкультурно-оздоровительный центр.

    Внутри квартала уже строится школа с отличным стадионом. , а также здесь разместятся детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха . В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

    Буквально в нескольких шагах от дома "Пекин"строящаяся станция метро "Аэродромная".

    В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад
    В квартале "Чемпионов" расположится спортивный центр, откроется школа, а в соседнем квартале – детский сад

    Выбирайте 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" – и получайте в подарок машиноместо в комфортном крытом паркинге рядом!

    Паркинг построен в соответствии с международными стандартами, что полностью исключает риск резких температурных перепадов, оборудован для людей с ограниченными возможностями. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Организован пропускной режим, что исключает проникновение на территорию посторонних лиц.

    Приобретайте "трешку" в новостройке "Пекин" – и получайте в подарок место в комфортном паркинге рядом с домом!
    Приобретайте "трешку" в новостройке "Пекин" – и получайте в подарок место в комфортном паркинге рядом с домом!

    Прекрасным выбором станет и покупка квартиры или офиса в квартале "Северная Америка" со скидкой 10%!

    25-этажный "Лос-Анджелес" легко исполнит вашу мечту о светлой и уютной квартире. На первом этаже вход в каждую квартиру отдельный – с улицы. Один из трех лифтов – панорамный. В доме есть квартиры с террасами, а крыша здания согласно проекту будет эксплуатируемой.

    Дом "Лос-Анджелес"
    Дом "Лос-Анджелес"

    А может быть, вашим выбором станет дом "Нью-Йорк" или "Сан-Франциско"? Зеркальные тонированные фасады этих 25-этажных домов будут так восхитительно сверкать на солнце, что вы почувствуете себя как на Манхэттене!

    В дизайне вестибюля дома "Сан-Франциско" будут обыграны знаменитые трамвайчики этого города и мост Золотые Ворота. А в доме "Нью-Йорк" вы окунетесь в атмосферу знаменитого "большого яблока", как иногда называют этот мегаполис!

    Дом "Сан-Франциско"
    Дом "Сан-Франциско"

    Дом "Нью-Йорк"
    Дом "Нью-Йорк"

    В доме "Квебек" – 20 этажей. Один из трех лифтов, грузоподъемностью 1000 кг, – панорамный . На первом этаже квартиры с отдельным входом прямо с улицы, террасой со стеклянным козырьком и калиткой. Второй вход в эти квартиры – традиционный, из лобби. Почувствуйте себя как в таунхаусе!

    Дом "Квебек"
    Дом "Квебек"

    "Ванкувер" насчитывает 20 этажей. На первом будут расположены квартиры с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы. Это новостройка высокого уровня комфорта, где есть все необходимое для вашей комфортной жизни!

    Дом "Ванкувер"
    Дом "Ванкувер"

    "Новый Орлеан" – это солнечный джаз в самом центре Минска! В доме 25 этажей. В вестибюле предусмотрен отдельный бокс для хранения велосипедов и увеличенный тамбур для детских колясок. Один из трех лифтов – панорамный!

    Дом "Новый Орлеан"
    Дом "Новый Орлеан"

    Внутри квартала "Северная Америка" будут построены сразу две школы. В соседних кварталах – детские сады. У каждого дома разместятся спортивные и детские площадки, зоны спокойного отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.

    В квартале "Северная Америка" будут построены сразу две школы с бассейнами
    В квартале "Северная Америка" будут построены сразу две школы с бассейнами

    Квартира или коммерческое помещение в комплексеMinsk World – это ваша надежная и выгодная инвестиция и лучший выбор!

    Две новые строящиеся станции метро – "Аэродромная" и "Ковальская Слобода" – и многочисленные остановки общественного транспорта позволят с легкостью добраться в любой район столицы.

    Расположить автомобиль можно будет на открытых парковочных местах по периметру квартала либо на крытых паркингах. Первый из них, на 800 мест, уже начал свою работу – выбрать и забронировать машиноместо можно на сайте застройщика bir.by. А купив "трешку" в доме "Пекин", вы сможете получить здесь машиноместо бесплатно!

    В комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

    Детский сад во дворе дома "Диадема". Всего в комплексе Minsk World построят 7 современных школ и 12 детских садов
    Детский сад во дворе дома "Диадема". Всего в комплексе Minsk World построят 7 современных школ и 12 детских садов

    В каждом квартале обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
    В каждом квартале обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

    В центре комплекса Minsk World появится большой парк с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. Прекрасное место для романтических свиданий и семейных прогулок. Все кварталы комплекса свяжут современные велодорожки.

    В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы
    В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

    Жителям комплекса Minsk World наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены как магазины ведущих мировых и белорусских брендов, так и развлечения на любой вкус и возраст.

    Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
    Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

    Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

    Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
    Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

    Не упустите возможность стать обладателем недвижимости в престижном столичном комплексе Minsk World – на выгодных акционных условиях!

    Выбирайте квартиру или офис в квартале "Северная Америка" со скидкой 10%! Или покупайте 3-комнатную квартиру в доме "Пекин" и получайте в подарок машиноместо в паркинге!

    Бронируйте квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и экономьте при покупке от 4 000 до 10 000 рублей!

    Или приходите в офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World , который работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

    Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

    Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

    "Пекин" или "Северная Америка"? Решайтесь! И решайте свой квартирный вопрос на самых лучших условиях уже сегодня!

    Октябрь – время покупать недвижимость в Minsk World

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