В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Лиллехаммер"! Цена от 2 600 рублей за метр! Рассрочка и кредит!

Столичный комплекс Minsk World в представлении не нуждается! Самый масштабный комплекс Европы привлекает современной жилой архитектурой, огромным количеством общественной и коммерческой недвижимости и лучшими финансовыми условиями покупки. И все это практически в центре Минска!

Строительство комплекса Minsk World идет по графику, а часто и с опережением сроков. За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. Приобрести квартиры можно уже в 10 кварталах – более чем 20 новостройках. А сегодня стартовали продажи в новом доме – "Лиллехаммер", названном в честь норвежского города, где белорусская команда атлетов завоевала медали на зимней Олимпиаде 1994 года.

Возвышаясь на 25 этажей, "Лиллехаммер" привлекает взгляд своим невероятно стильным видом и сверкающим фасадом в золотистых тонах. Строительство дома уже началось и будет завершено в феврале 2022 года. Поторопитесь – звоните, приходите, прибегайте за вашей квартирой в самом спортивном квартале комплекса Minsk World – квартале "Чемпионов", где будут созданы идеальные условия для покорения новых жизненных вершин! На старте продаж выбор и условия самые лучшие – цена от 2 600 рублей за метр квадратный!

Готовы сразу оплатить 100% стоимости будущего жилья собственными средствами? Тогда для вас стоимость покупки квартиры будет рассчитана по специальному фиксированному курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

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Приобрести квартиры в комплексе Minsk World можно в беспроцентную рассрочку на срок до 100 месяцев. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Первоначальный платеж – 10%, 20% или 30%. Чем больше первый платеж – тем выгоднее условия рассрочки!

Еще один выгодный вариант – партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Все новостройки в комплексе Minsk World – это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

Многие уже успели решить свой жилищный вопрос благодаря невероятно выгодным условиям покупки. Минчанка Полина Аверьянова выбрала квартиру в доме "Сидней Люкс", который также находится в квартале "Чемпионов". И вместе с мужем уже готовится к ремонту и переезду!

– Комплекс Minsk World привлек нас своими финансовыми предложениями, а именно – рассрочкой. Мы с супругом все просчитали, продумали и пришли к выводу, что для нас это будет выгодно. По платежам – примерно как за аренду квартиры. Но при этом ты платишь за собственное жилье. Понравился и более простой способ получения рассрочки – не требуются ни справки, ни поручители, – рассказывает Полина. – Кроме того, очень привлекло, что в каждом квартале есть школа, детский сад. Это действительно город в городе. И, признаюсь, подкупило, что прямо рядом с домом "Сидней Люкс" находится станция метро.

Минчанка Полина Аверьянова приобрела квартиру в доме "Сидней Люкс" в беспроцентную рассрочку

Большую роль для молодой семьи сыграло и то, что строит Minsk World надежная компания, реализовавшая уже немало проектов, в том числе и в Минске.

– Мы знаем, что компания очень крупная, которой действительно можно доверять. И мы не ошиблись – наш дом уже совсем скоро будет сдан в эксплуатацию. Что важно, мы могли следить за его строительством и онлайн на сайте застройщика, и приезжали на площадку сами. В компании нам помогали, отвечали на многочисленные вопросы, подсказывали. Поэтому мы всем довольны. Кстати, наши знакомые купили квартиру в комплексе "Маяк Минска", им тоже все нравится! – поделилась покупательница.

Старт продаж в доме "Лиллехаммер" – ваша возможность стать жителем перспективного столичного комплекса Minsk World на лучших условиях!

Расположенный в квартале "Чемпионов", этот дом полностью соответствует представлениям о современном и комфортном жилье. Площадь квартир – от 30 до 63 кв. метров, а высота потолков – 2,7 метра.

Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже, с высотой потолков 3,3 метра, собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В таких квартирах помимо главного входа есть и второй автономный – с улицы через террасу.

Все квартиры – свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Панорамное остекление наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Лоджии и панорамное остекление сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Выбирайте квартиру на любом этаже! В доме будет три скоростных и бесшумных лифта ведущего производителя этого оборудования компании OTIS. Из них один – панорамный лифт грузоподъемностью 1 000 кг!

Жителей и гостей дома "Лиллехаммер" встретит просторное дизайнерское лобби площадью 60 кв. метров с потолками высотой почти 4 метра, украшенное видами норвежского города. Здесь расположатся стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком.

В вестибюле также будет специальный байкбокс для хранения велосипедов на 20 мест.

В доме невысокое крыльцо, расположенное условно на уровне земли, что будет особенно удобно для людей с ограниченными возможностями и молодых мам с колясками.

Большой плюс дома "Лиллехаммер" – это его расположение в комплексе Minsk World, в квартале "Чемпионов"!

Квартал "Чемпионов" прежде всего – это территория спорта и здорового образа жизни. Все дома здесь названы в честь городов мира, в которых белорусские атлеты становились чемпионами на крупнейших соревнованиях планеты. Не случайно именно здесь уже приобрели квартиры многие известные спортсмены!

Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр – потренироваться или позаниматься спортом жители смогут запросто!

Наконец, не меньшее значение имеет развитая транспортная инфраструктура квартала и соседних улиц. Буквально в нескольких шагах от дома "Лиллехаммер" – строящаяся станция метро "Аэродромная". Недалеко от комплекса Minsk World строится еще одна новая станция – "Ковальская Слобода".

С двух сторон квартала "Чемпионов" – широкие магистральные улицы, которые позволяют всего за несколько минут на своем автомобиле оказаться на площади Независимости.

Внутри квартала будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном.

В квартале "Чемпионов" будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком

А всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

В комплексе построят 7 современных школ и 12 детских садов

По периметру квартала "Чемпионов" расположены открытые автостоянки. А в соседнем квартале – готовый многоуровневый крытый паркинг на 800 машин. В нем уже можно приобрести парковочные места.

Началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

Неподалеку возводится Международный финансовый центр Minsk World. МФЦ – это не только инвестиции в экономики страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале – это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Рядом строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных учреждений для детей и взрослых.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Квартал "Чемпионов" расположен неподалеку от будущего огромного городского парка, который будет разбит в центре комплекса Minsk World. Много деревьев и декоративных кустарников, скульптуры и фонтаны, уютные уголки для уединенного отдыха – здесь будет красиво, свежо и всегда интересно.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок. А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Квартира в новом доме "Лиллехаммер"– это возможность стать жителем комплекса Minsk World на лучших стартовых условиях! По цене от 2 600 за квадратный метр!

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Многочисленные акции делают покупку квартиры еще более доступной и выгодной!

Так, с 7 сентября семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра!

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Более того, покупатель может сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Менеджер поможет вам выбрать квартиру, а комплект документов доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто ценит деньги и время!

Специальные программы по покупке жилой и коммерческой недвижимости действуют для сотрудников сферы IT, здравоохранения и образования – выгода для них составляет до 20%.

Выгодные акции, рассрочка и кредит – решите свой квартирный вопрос на лучших условиях в Minsk World!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Скидки, акции, специальные предложения в комплексе Minsk World! Никогда еще покупка квартиры не была такой выгодной!

Спешите за своей квартирой в доме "Лиллехаммер" на самом старте продаж – решите свой жилищный вопрос на лучших условиях!

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